وفود سياحية متعددة الجنسيات تزور المناطق الأثرية بالمنيا

المنيا - فريق المحافظات

قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إن المناطق الأثرية بالمحافظة استقبلت وفود سياحية من إنجلترا وبلجيكا، وأخرى متعددة الجنسيات، لزيارة المعالم الأثرية والسياحية بالمحافظة والتعرف على تاريخ الحضارة المصرية القديمة.

أكد المحافظ، أن المنيا تتمتع بالعديد من المقومات السياحية والتى تؤهلها أن تتبوأ بمكانة هامة على الخريطة السياحية، موضحاً أن المحافظة تتخذ خطوات حقيقية لإعادة المنيا إلى مكانتها السياحية التى تليق بها، خاصة أنها تحوى بين جنباتها العديد من المعالم الحضارية التاريخية .

كما وجه المحافظ مدير إدارة السياحة، بتسهيل الإجراءات أمام الزائرين وتوفير سبل الراحة والأمان لهم مع تهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة التى تزخر بها محافظة المنيا وترك أثر جيد فى نفوس الزائرين

من جانبه، أوضح دكتور ثروت الأزهرى مدير إدارة السياحة، أن وصول تلك الرحلات كان من خلال البواخر السياحية النيلية والرحلات السياحية ، كما أن برنامج الوفود شمل زيارة مناطق بنى حسن وتل العمارنة خلال مدة إقامتهم ، مشيراً إلى أن محافظة المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية والمعالم السياحية الهامة منها "منطقة آثار تل العمارنة بمركز ديرمواس، ومنطقة آثار الأشمونين شمال غرب مركز ملوى، ومنطقة آثار بنى حسن والتى تقع جنوب مدينة المنيا بحوالى 20 كيلومتر وتضم 39 من المقابر القديمة من عهد الدولة الوسطى".