هل يساعد شرب البيرة فى التخلص من حصى الكلى؟

كتبت إيناس البنا

ألم حصى الكلى أمر لا يطاق لدرجة أنه يمكن أن يجعل حالة أي شخص أسوأ، ووفقا لتقرير موقع " therecoveryvillage" غالبا ما ينصح بشرب البيرة لإزالة حصوات الكلى، ومع ذلك يشتكون مجددا منها.



أسباب حصى الكلى

تحدث مشكلة حصوات الكلى بسبب وجود كمية عالية من الكالسيوم في الجسم، وعندما يتلامس الملح والمعادن الأخرى، تتشكل الحصوات، لذلك تتكون حصوات الكلى من فوسفات الكالسيوم وأكسالات وفوسفات الكالسيوم.



هل البيرة هي العلاج الصحيح لحصوات الكلى؟

على الرغم من عدم وجود علاج للقضاء على الحصوات، فإنه يمكن إزالة بعض الحصوات مع بعض العلاجات المنزلية. لهذا ، من المستحسن شرب أكبر قدر ممكن من السوائل، ولكن بالنسبة للحصوات الكبيرة الحجم، يوصى بالعملية الجراحة.

وتزعم بعض الدراسات أن شرب البيرة بانتظام (بكمية صحيحة)، يمكن إزالة الحصوات من الكلى لأنها مصنوعة من الشعير، ولكن البيرة تحتوي على شيء يسمى البيورينات، والتى يمكن أن تؤدى إلى تكوين نوع معين من حصوات الكلى، وبالتالى البيرة قد تؤدى إلى تفاقم المشكلات التي تعاني منها مع مستويات البيورين العالية.



وما يحدث أن شرب البيرة يسبب إدرار البول مما يزيد من إفرازات البول، ومع ذلك ، هذا يضع الضغط على الكلى والحصوات للخروج مع البول، لذلك فإن شربها بانتظام مفيد لإزالة الحصوات الصغيرة الحجم.

