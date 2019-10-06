موجز الحوادث.. خروج 1818 سجينا من السجون بعفو رئاسى بمناسبة نصر أكتوبر

كتب أحمد حسنى

نشر قسم الحوادث باليوم السابع، اليوم السبت، عددًا من الأخبار الهامة فى القطاع الأمنى والقضائى، على مدار الـ24 ساعة الماضية:

خروج 1818 سجينا من السجون فى عفو رئاسى بمناسبة نصر أكتوبر

فرج قطاع السجون عن 1818من نزلاء السجون بالعفو، وتم الإفراج عن 574 إفراجا شرطيا، تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية - رقم (511/ 2019) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم.. بمناسبة الإحتفال بانتصارات أكتوبر ممن ينطبق عليه شروط العفو.

وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على (1818) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو .

محامى أسرة الطفلة جنة ضحية التعذيب بالدقهلية: نطالب بأقصى عقوبة على المتهمة

قال أسامة ياسين محامى أسرة الطفلة جنة، ضحية تعذيب الجدة فى الدقهلية، إنه سيتم غدا الاثنين نظر أولى جلسات محاكمة الجدة، بمجمع المحاكم بالدائرة السادسة بمحكمة جنايات المنصورة.

وعن دفوعه، قال محامى الضحية لـ"اليوم السابع"، سنطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمة، التى ارتكبت الجريمة دون رحمة أو شفقة بحفيدتها.

ضبط مستريح جديد جمع مليون جنيه من ضحاياه بالإسكندرية

نجحت مباحث الأموال العامة، فى ضبط شخص استولى على قرابة المليون جنيه من بعض المواطنين بزعم توظيفها فى مجال تجارة قطع غيار وإكسسوارات السيارات، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم توظيف الأموال والنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.

حبس مدرس استعان بابنه لسرقة والدته بالإكراه لشراء مخدرات فى مصر القديمة

قررت نيابة مصر القديمة الجزئية، حبس مدرس ونجله، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لتورطهما فى سرقة شقة والدة الأول، لشراء مواد مخدرة، كما أمرت النيابة بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على أسباب الواقعة لاستكمال التحقيقات.

صديق قتيل الطالبية: ابن صاحب العقار كسر جمجمته بشومة بسبب ركن دراجة بخارية

تكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها، للقبض على المتهم بقتل شاب، فى الطالبية، حيث اعتدى عليه بـ"شومة"، مما أسفر عن إصابته بكسر بالجمجمة ونزيف، أدى إلى مقتله.

عمرو وجيه، صديق المجنى عليه، روى تفاصيل الجريمة، فقال أن الضحية، خالد النبيل ربيع، شاب فى مقتبل حياته، يعمل على دراجته النارية، الخاصة بتوصيل المواطنين، اعتاد ركن دراجته فى جراج مجاور للعقار الذى يقيم به، إلا أنه يوم الحادث، اكتشف أن الجراج مغلق، مما دفعه لركن الدراجة بمخزن خاص بالعقار الذى يقيم به، وهو الأمر الذى أغضب "محمد.ا" ابن مالك العقار.

ضبط شخص تعدى على طاقم التمريض بمستشفى خاص بالإسكندرية

على خلفية تداول مقطع فيديو بإحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بمحاولة الاعتداء على طاقم التمريض الخاص بإحدى المستشفيات بمنطقة العطارين بالإسكندرية بالفحص تبين أنه أثناء تواجد أحد الأشخاص (صياد – مقيم بمنطقة المنشية سبق اتهامه فى 10 قضايا "ضرب، سلاح") - تم ضبطه - بقسم الاستقبال بالمستشفى لتلقى العلاج على إثر إصابته بجرح باليد اليمنى حدثت مشادة كلامية بينه وطاقم التمريض، اعتقاداً منه بتأخر تقديم الرعاية الطبية له، فقام بمحاولة التعدى عليهم دون حدوث إصابات أو تلفيات، وعدم قيام إدارة المستشفى بالإبلاغ عن الواقعة.