"منظمة التعاون الإسلامى" تبحث إنشاء منصة لحماية التراث

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تعقد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامى، غدًا الاثنين، فى مقرها بمدينة جدة، ورشة عمل على مستوى الخبراء، لمناقشة مشروع إنشاء منصة المنظمة لحماية التراث الثقافى فى العالم الإسلامى، والنظر فى إمكانية حشد موارد لدعم برامج ومشاريع خاصة بالحفاظ على التراث فى العالم الإسلامى.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية، بأن تنظيم هذه الورشة التى تستمر ليومين، يأتى فى إطار تنفيذ توصيات القمة الإسلامية الـ14، التى أقيمت فى مكة المكرمة فى 27 رمضان 1440، والتى دعت من خلاله لبذل كافة الجهود الممكنة من أجل تعزيز العمل الثقافى المشترك من أجل حماية التراث الثقافي.