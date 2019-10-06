مصرع شخص فى حادث تصادم دراجة نارية بسيارة ربع نقل بطريق طنطا بسيون بالغربية

الغربية – عادل ضرة

لقى شخص مقيم قرية كتامة مركز بسيون بمحافظة الغربية، مصرعه إثر تصادم دراجة نارية يستقلها بسيارة ربع نقل على طريق طنطا – بسيون الزراعى، انتقلت سيارة إسعاف وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنشاوى العام.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور مركز بسيون، بتصادم دراجة نارية بسيارة ربع نقل أمام قرية كتامة على طريق طنطا بسيون الزراعى، انتقلت دورية شرطة النجدة لمكان البلاغ وسيارة اسعاف، وتبين مصرع شخص يدعى"محمد.ب.ا" 40سنة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنشاوى العام بطنطا، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.