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محافظة الأقصر تعلن رفع حالة الإستعدادات لمواجهة أخطار السيول والأمطار

الأحد، 06 أكتوبر 2019 04:51 م
محافظة الأقصر تعلن رفع حالة الإستعدادات لمواجهة أخطار السيول والأمطار محافظة الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلن محسن الشامى مدير الإدارة العامة للأزمات والكوارث بمحافظة الأقصر، اليوم الأحد، أنه تقرر أن يتم رفع درجة الإستعدادات على مستوى مراكز ومدن المحافظة، ومراجعة مخرات السيول ومعدات التدخل لمجابهة الأمطار ومهمات الإغاثة، وذلك مع توقعات بتقلبات جوية خلال الساعات المقبلة.

وأضاف محسن الشامى – في بيان صحفي - أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة لتلقى أى شكاوى طوارئ، والتنسيق مع الجهات المعنية والمديريات الخدمية والهلال الأحمر بالمحافظة، وذلك للقيام بإبلاغ الغرفة بالطوارئ فور حدوثها، ويأتى ذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر.

وكانت قد شهدت محافظة الأقصر منذ صباح اليوم الأحد، إنتشار غيوم كثيفة بجميع المراكز والمدن مما ينذر بهطول أمطار متفرقة خفيفة غداً وبعد غد طبقا لتقرير الأرصاد الجوية.

 

 


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