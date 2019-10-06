ما هى العضلة شبه المنحرفة وآلية عملها وفوائدها لحركة الكتف والرقبة؟

كتبت هند عادل

يحتوى الجسم على عدد هائل من العضلات، وشبه المنحرفة هى إحدى عضلات الظهر العليا فهى عضلة مثلثة كبيرة تمتد من العظم القذالى فى الجمجمة إلى العمود الفقري الصدري فى الظهر، ويمتد إلى عرض الكتفين.

ووفقا لما ذكره موقع "medicalnewstoday" تنقسم العضلات إلى ثلاثة أقسام الأعلى والمتوسطة والأدن يلعب كل جزء من العضلات دورًا في حركات معينة في الرقبة والكتفين.



تعرف على مهام العضلة شبة المحرفة: العضلة شبه المنحرفة هي جزء من الجزء العلوي الخلفي، والتى تساعد على رفع شفرات الكتف، شبه المنحرف العلوي يساعد أيضا في تدوير وإمالة الرقبة.

يعيد شبه المنحرف الأوسط شفرات الكتف إلى الخلف، ويوفر أيضًا استقرارًا للكتف أثناء بعض حركات الذراع، ويساعد الجزء السفلي من شبه المنحرف على إعادة شفرات الكتف إلى أسفل.

وتعد أبرز أعراض وجود مشكلة فى العضلة شبة المنحرفة هى:

تصلب العضلات.

آلام الكتف أو الرقبة.

تشنجات العضلات.

انخفاض نطاق الحركة فى الكتفين أو الرقبة.

ويعود ذلك إلى الاستخدام المفرط، حيث يتطور الألم فى شبه منحرف بسبب الإفراط فى الأنشطة المتكررة التى تنطوى على الكتفين، ويمكن أن تشدد على العضلات، وقد تتضمن هذه الأنشطة رفع الأجسام الثقيلة أو المشاركة فى رياضات معينة مثل السباحة.

والإجهاد من الشائع أن يشد عضلات الكتف والرقبة عندما يشعرون الناس بالتوتر، وهذا التوتر الزائد يمكن أن يؤدي إلى وجع العضلات مع مرور الوقت. كما أن الإصابات فى شبه المنحرفة مثل تمزق العضلات من وضع الكثير من القوة على العضلات يمكن أن تؤدى إلى الألم.