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لجنة الفتوى بـ"البحوث الإسلامية" توضح ثلاثة أنواع للنوم وأيهما ينقض الوضوء

الأحد، 06 أكتوبر 2019 03:00 ص
لجنة الفتوى بـ"البحوث الإسلامية" توضح ثلاثة أنواع للنوم وأيهما ينقض الوضوء نوم
كتب لؤى على

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هل النوم ناقض للوضوء ؟، سؤال أجابت عنه لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وجاء رد اللجنة كالآتى:  أن النوم ينقسم إلى ثلاثة أقسام.
 
الأول: نوم المضطجع، وهذا ناقض للوضوء يسيره وكثيره عند الأئمة الأربعة، وهو الراجح.
 
الثاني: نوم القاعد، فهذا لا ينقض الوضوء إذا كان يسيراً، وبه قال الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد وهو الراجح، خلافاً للإمام الشافعي فلا ينقض عنده وضوء القاعد - وإن كثر ما دام مفضياً بمحل الحدث إلى الأرض.
 
الثالث: ما عدا هاتين الحالتين، وهو نوم القائم والساجد والراكع، فهذا ناقض للوضوء عند الإمام الشافعي ورواية عن الإمام أحمد.
 
وقال الإمام أبو حنيفة: لا ينقض نوم من كان على هيئة من هيئات المصلي، كالقائم والراكع والساجد والقاعد، سواء كان في صلاة أم لا.
 
 

الوضوء

الصلاه

لجنة الفتوى

مجمع البحوث الاسلامية

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