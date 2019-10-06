سوبر كورة
Ads
الأحد، 06 أكتوبر 2019 03:05 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

فيديو.. زعيم معارضة تركيا لأردوغان: أين الـ40 مليار دولار الخاصة بلاجئى سوريا؟

الأحد، 06 أكتوبر 2019 02:10 م
فيديو.. زعيم معارضة تركيا لأردوغان: أين الـ40 مليار دولار الخاصة بلاجئى سوريا؟ أردوغان
محمود العمرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اتهم زعيم المعارضة التركية، كمال أوغلو، الرئيس التركى رجب الطيب أردوغان، بسرقة الأموال المخصصة للاجئين السوريين فى تركيا، متسائلا عن 40 مليار دولار، وفقًا لتصريحات السلطة الحاكمة، تم إصرافهم على اللاجئين.

 

وقال زعيم المعارضة التركية فى كلمة له: "أُنفق 40 مليار دولار، وفقًا لتصريحات السلطة الحاكمة، على 3.5 مليون سورى،لماذا تم إنفاق 40 مليار دولار؟ لمن أُعطيت وكم أُعطى؟، ولأى سورى أُعطى، وكم أُعطيَّ؟ نحن لا نعلم هذا".

 

وتابع أوغلو قائلا: "أيضًا لا نعلم هل رقم 40 مليار دولار صحيح أم لا، ونسأل من أجل ماذا أنفقتم تلك الأموال،وعلى أى مخيم أنفقتموها؟ يوجد 3 ملايين و600 ألف سورى،ومن الممكن إيجاد منزل لكل سورى منهم بـ40 مليار دولار،وومن الممكن تأسيس منزل لكل منهم،وإلى أين ذهبت تلك الأموال؟ ونحن لا نعلم ذلك".

 

 

 


تركيا

الاوضاع في تركيا

اردوغان

كمال أوغلو

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"اعتقال وحجب وتشويه وفصل".. الإجراءات القمعية تتصاعد فى تركيا.. شطب حساب محامية تركية انتقدت إصلاحات قضائية مزعومة.. واعتقال أكثر من 55 ألف شخص وفصل 130 ألفا آخرين من عملهم.. ونظام "أردوغان" يشيطن المعارضة

الأحد، 06 أكتوبر 2019 04:00 ص

فيديو.. كيف فضح زعيم المعارضة كذب أردوغان حول الأموال المنفقة على السوريين

السبت، 05 أكتوبر 2019 10:25 م

عضو بحزب أردوغان يعترف: ندمت على التصويت بـ"نعم" على التعديلات الدستورية

السبت، 05 أكتوبر 2019 10:24 م

تسريبات تكشف جرائم أردوغان وأسرته.. الرئيس التركى ينسى اسم حزبه ووزير دفاعه يغششه منعا لحدوث فضيحة.. وابنته "سمية" تتورط فى عملية رشوة مع رجل أعمال تركى مقابل تيسير أعمال مخالفة للقانون

السبت، 05 أكتوبر 2019 09:40 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تريزيجيه يحتفل بمولوده الأول "يزن" على تويتر

تريزيجيه يحتفل بمولوده الأول "يزن" على تويتر

الأهلى يحتفل بذكرى نصر أكتوبر : 46 عاماً على أعظم حرب

الأهلى يحتفل بذكرى نصر أكتوبر : 46 عاماً على أعظم حرب

انتصار السيسي: المصريون قدموا فى 6 أكتوبر 1973 نموذجا لا ينسى فى التضحية

انتصار السيسي: المصريون قدموا فى 6 أكتوبر 1973 نموذجا لا ينسى فى التضحية

السولية يتواجد فى معسكر منتخب مصر غداً رغم الإصابة

السولية يتواجد فى معسكر منتخب مصر غداً رغم الإصابة

حرب أكتوبر.. شهداء ضحوا بدمائهم فى سبيل الحفاظ على الوطن 1973 / 2019.. صور

حرب أكتوبر.. شهداء ضحوا بدمائهم فى سبيل الحفاظ على الوطن 1973 / 2019.. صور

تريزيجيه " أب " لأول مرة قبل انضمامه لمعسكر المنتخب

تريزيجيه " أب " لأول مرة قبل انضمامه لمعسكر المنتخب

سوبر كورة .. عقاب جماعى للاعبى الأهلى بعد خماسية أسوان

سوبر كورة .. عقاب جماعى للاعبى الأهلى بعد خماسية أسوان

الأهلى يبحث برنامج فترة التوقف.. ويهنئ الدوليين

الأهلى يبحث برنامج فترة التوقف.. ويهنئ الدوليين

صحيفة إيطالية تبرز العثور على معبد بطليموس الرابع: الاكتشافات بمصر لا تنتهى

صحيفة إيطالية تبرز العثور على معبد بطليموس الرابع: الاكتشافات بمصر لا تنتهى

المالية تصدر منشورا بالالتزام بسرعة تطبيق زيادات الحد الأدنى للأجور

المالية تصدر منشورا بالالتزام بسرعة تطبيق زيادات الحد الأدنى للأجور

افتتاح محطة التوقف النهائية لمشروع "مواصلات مصر" بمدينة أكتوبر

افتتاح محطة التوقف النهائية لمشروع "مواصلات مصر" بمدينة أكتوبر

أوبزرفر: جونسون يواجه السجن حال رفض تسليم رسائل خاصة بعلاقته بصديقة أمريكية

أوبزرفر: جونسون يواجه السجن حال رفض تسليم رسائل خاصة بعلاقته بصديقة أمريكية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة