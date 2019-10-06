صور.. وقفة احتفالية للمصريين بألمانيا بمناسبة الذكرى 46 لانتصارات أكتوبر

كتب- هاشم الفخرانى

على أنغام "تسلم الأيادى" شارك العشرات من أبناء الجالية المصرية فى العاصمة الألمانية برلين فى وقفة للاحتفال بالذكرى الـ46 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة أمام السفارة المصرية، رافعين أعلام مصر.



الجالية المصرية فى برلين

ووجه المصريون ببرلين رسالة حب وتأييد للجيش والشعب المصرى ، وقال أحد المشاركين إنه جاء اليوم للاحتفال بهذه الذكرى الطيبة على قلوب المصريين ولتوجيه تحية شكر وإعزاز بالرئيس عبد الفتاح السيسى.



الجالية المصرية فى برلين

وأكد المشاركون أن حب مصر جمعهم، ونظموا الوقفة الاحتفالية، لتكون رسالة لأعداء الوطن بأن المصريين فى الخارج ليسوا أقل حباً لوطنهم وإنما الواحد منهم بمليون فى حبه لمصر وللجيش العظيم.