صور .. محافظ البحيرة يشهد احتفال أوبرا دمنهور بذكرى انتصار حرب أكتوبر

حضر الاحتفال الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ والمهندس حازم الاشمونى السكرتير العام للمحافظة واللواء اشرف عبد السلام مساعد مدير أمن البحيرة ، وعدد من القيادات التنفيذية وجمع كبير من المواطنين .

تضمن الاحتفال تقديم العديد من الاغانى الوطنية بمصاحبة فرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلى ، والتى لاقت استحسان وتفاعل كبير من جميع الحضور ومنها "اغانى بسم الله - عاش اللى قال - لفى البلاد - احلى بلد بلدى- يا حبيبتى يا مصر - ما شربتس من نيلها - بلدى احببتك - يا نسمة الحرية - تعيشى يا بلدى - يا ام الصابرين - ام البطل- لو عديت - احلف بسماها ".