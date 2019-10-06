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صور .. محافظ البحيرة يشهد احتفال أوبرا دمنهور بذكرى انتصار حرب أكتوبر

الأحد، 06 أكتوبر 2019 10:54 م
صور .. محافظ البحيرة يشهد احتفال أوبرا دمنهور بذكرى انتصار حرب أكتوبر محافظ البحيرة يشهد احتفال أوبرا دمنهور
البحيرة - ناصر جودة

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شهد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، الاحتفال الذى نظمته دار أوبرا دمنهور بمناسبة الذكرى 46 لانتصارات أكتوبر المجيدة .

حضر الاحتفال الدكتورة نهال بلبع  نائب المحافظ والمهندس حازم الاشمونى السكرتير العام للمحافظة واللواء اشرف عبد السلام  مساعد مدير أمن البحيرة ،  وعدد من القيادات التنفيذية وجمع كبير من المواطنين .
 
تضمن الاحتفال تقديم العديد من الاغانى الوطنية  بمصاحبة فرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلى ، والتى لاقت استحسان وتفاعل كبير  من جميع الحضور ومنها "اغانى  بسم الله - عاش اللى قال - لفى البلاد - احلى بلد بلدى-  يا حبيبتى يا مصر - ما شربتس من نيلها - بلدى احببتك - يا نسمة الحرية - تعيشى يا بلدى - يا ام الصابرين - ام البطل- لو عديت - احلف بسماها ".
   
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محافظ البحيرة يشهد احتفال أوبرا دمنهور
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محافظ البحيرة يشهد احتفال أوبرا دمنهور

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محافظ البحيرة يشهد احتفال أوبرا دمنهور

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محافظ البحيرة يشهد احتفال أوبرا دمنهور

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محافظ البحيرة يشهد احتفال أوبرا دمنهور

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محافظ البحيرة يشهد احتفال أوبرا دمنهور

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محافظ البحيرة يشهد احتفال أوبرا دمنهور


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اوبرا دمنهور

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محافظ البحيرة

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