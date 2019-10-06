سوبر كورة
Ads
الإثنين، 07 أكتوبر 2019 12:55 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. ضبط 8 حالات بناء مخالف فى 3 أحياء بالإسكندرية والتحفظ على مواد البناء

الأحد، 06 أكتوبر 2019 06:42 م
صور.. ضبط 8 حالات بناء مخالف فى 3 أحياء بالإسكندرية والتحفظ على مواد البناء بناء مخالف
الإسكندرية - جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كثفت أحياء الإسكندرية، حملات التصدى للبناء المخالف، حيث حى ثان المنتزه شرق الإسكندرية حملاته الفورية لمجابهة المخالفات من خلال وحدة التدخل السريع، وبرئاسة الدكتور ياسر الجندى رئيس الحى.

 

وأشار بيان صادر اليوم، إلى أنه تم إيقاف أعمال مخالفة عبارة عن تحويل طابق أرضى إلى محل، وذلك بشارع 13 المتفرع من شارع 45 قبلى، إيقاف أعمال بناء بدون ترخيص بشارع الملازم بسيونى بالعصافرة بحرى والتحفظ على كمية من مواد البناء"أخشاب، حديد تسليح، أسمنت"، إيقاف أعمال بناء بدون ترخيص بشارع 522 بالعصافرة بحرى والتحفظ على كمية من مواد البناء" أخشاب، حديد تسليح، أسمنت"، إيقاف أعمال بناء بدون ترخيص بشارع بلهارس بالعصافرة بحرى والتحفظ على خلاطة وعدد 3 براويطة، حيث تم إيقاف كافة الأعمال، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

 

وفى حى العامرية ثان شدد المهندس، مدحت عبدالفضيل رئيس حى العامرية ثان بوقف أعمال البناء المخالف والتحفظ على معدات البناء والقضاء عليها فى المهد، وقد شن رئيس وحدة الإزالة، والتدخل السريع واشغال طريق اليوم الأحد حملات بمناطق مختلفة بنطاق الحى، حيث تم هدم سور بتقسبم المحافظة، إيقاف أعمال سور بمنطقة نجع سلام قبلى السكه الحديد، إيقاف أعمال مبانى اسوار بنجع بو عزيزه بحرى السكة الحديد طريق الهوارية، وتم التحفظ على من الأسمنت، واتخاذ كافة الإجراءات القانونيه اللازمة حيال المخالفين.

 

وفى مدينة برج العرب، قامت المهندسة إبتسام الشافعى سكرتيرة عام الحى والمشرف على المتابعة الميدانية ومدير اشغال الطريق بالمرور الميدانى بنطاق الحى، حيث قد تلاحظ وجود أعمال بناء بدون ترخيص بالموقع الكائن شارع 9 بنجع العرب بالدور الخامس وعلى الفور تم ايقاف الأعمال فى المهد وتم على الفور استدعاء مقاول الهدد بالحى لإزالة الأعمال المخالفة.

 

 

التحفظ على مواد البناء
التحفظ على مواد البناء
بناء مخالف
بناء مخالف
حملات لمواجهه البناء المخالف
حملات لمواجهه البناء المخالف
عقار مخالف_1
عقار مخالف

 

 
    

 


الاسكندرية

حى المنتزة

بناء مخالف

وحدة التدخل السريع

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى اليوم الاحد 6 / 10 / 2019

جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى اليوم الاحد 6 / 10 / 2019

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

فيديو.. الأسمرات جنة الغلابة.. حكايات الأهالى مع حياتهم الجديدة

فيديو.. الأسمرات جنة الغلابة.. حكايات الأهالى مع حياتهم الجديدة

قرية الياسمين.. أرض تصدير العطور والجمال من مصر للعالم.. فيديو

قرية الياسمين.. أرض تصدير العطور والجمال من مصر للعالم.. فيديو

اليوم السابع.. السيسي يقدم رسائل النصر فى الذكرى الـ46 لملحمة العبور

اليوم السابع.. السيسي يقدم رسائل النصر فى الذكرى الـ46 لملحمة العبور

الآلاف يتظاهرون فى باريس ضد قانون التخصيب للعازبات والمثليات

الآلاف يتظاهرون فى باريس ضد قانون التخصيب للعازبات والمثليات

صور.. المصريون بنيوريوك يحتفلون بذكرى انتصارات أكتوبر ويدعمون الرئيس والجيش

صور.. المصريون بنيوريوك يحتفلون بذكرى انتصارات أكتوبر ويدعمون الرئيس والجيش

غرائب الدورى المصري.. سبايدر مان يظهر فى مباراة الطلائع وبيراميدز "فيديو"

غرائب الدورى المصري.. سبايدر مان يظهر فى مباراة الطلائع وبيراميدز "فيديو"

تغييرات بالجملة فى تشكيل الزمالك أمام نادى مصر بسبب الغيابات والمستبعدين.. الونش يجاور عبد السلام فى الدفاع.. زيزو وأوباما بدلاً من حامد وساسى فى الوسط.. كريم بامبو يعود بعد غياب.. وعمر السعيد يقود الهجوم

تغييرات بالجملة فى تشكيل الزمالك أمام نادى مصر بسبب الغيابات والمستبعدين.. الونش يجاور عبد السلام فى الدفاع.. زيزو وأوباما بدلاً من حامد وساسى فى الوسط.. كريم بامبو يعود بعد غياب.. وعمر السعيد يقود الهجوم

غدا.. أولى جلسات محاكمة جدة الطفلة جنة بتهمة تعذيب حفيدتها بالدقهلية

غدا.. أولى جلسات محاكمة جدة الطفلة جنة بتهمة تعذيب حفيدتها بالدقهلية

وولفرهامبتون يسعد ليفربول بإسقاط مانشستر سيتي في عقر داره.. الذئاب تلتهم كتيبة جوارديولا بثنائية مثيرة.. السماوي يبتعد بفارق 8 نقاط عن ليفربول متصدر الدوري الانجليزي.. 3 أرقام سلبية للسماوي بعد الهزيمة الثانية

وولفرهامبتون يسعد ليفربول بإسقاط مانشستر سيتي في عقر داره.. الذئاب تلتهم كتيبة جوارديولا بثنائية مثيرة.. السماوي يبتعد بفارق 8 نقاط عن ليفربول متصدر الدوري الانجليزي.. 3 أرقام سلبية للسماوي بعد الهزيمة الثانية

الداخلية العراقية: مقتل 104 وإصابة أكثر من 6000 فى اضطرابات البلاد

الداخلية العراقية: مقتل 104 وإصابة أكثر من 6000 فى اضطرابات البلاد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة