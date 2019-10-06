صور.. ضبط 8 حالات بناء مخالف فى 3 أحياء بالإسكندرية والتحفظ على مواد البناء

الإسكندرية - جاكلين منير

كثفت أحياء الإسكندرية، حملات التصدى للبناء المخالف، حيث حى ثان المنتزه شرق الإسكندرية حملاته الفورية لمجابهة المخالفات من خلال وحدة التدخل السريع، وبرئاسة الدكتور ياسر الجندى رئيس الحى.

وأشار بيان صادر اليوم، إلى أنه تم إيقاف أعمال مخالفة عبارة عن تحويل طابق أرضى إلى محل، وذلك بشارع 13 المتفرع من شارع 45 قبلى، إيقاف أعمال بناء بدون ترخيص بشارع الملازم بسيونى بالعصافرة بحرى والتحفظ على كمية من مواد البناء"أخشاب، حديد تسليح، أسمنت"، إيقاف أعمال بناء بدون ترخيص بشارع 522 بالعصافرة بحرى والتحفظ على كمية من مواد البناء" أخشاب، حديد تسليح، أسمنت"، إيقاف أعمال بناء بدون ترخيص بشارع بلهارس بالعصافرة بحرى والتحفظ على خلاطة وعدد 3 براويطة، حيث تم إيقاف كافة الأعمال، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وفى حى العامرية ثان شدد المهندس، مدحت عبدالفضيل رئيس حى العامرية ثان بوقف أعمال البناء المخالف والتحفظ على معدات البناء والقضاء عليها فى المهد، وقد شن رئيس وحدة الإزالة، والتدخل السريع واشغال طريق اليوم الأحد حملات بمناطق مختلفة بنطاق الحى، حيث تم هدم سور بتقسبم المحافظة، إيقاف أعمال سور بمنطقة نجع سلام قبلى السكه الحديد، إيقاف أعمال مبانى اسوار بنجع بو عزيزه بحرى السكة الحديد طريق الهوارية، وتم التحفظ على من الأسمنت، واتخاذ كافة الإجراءات القانونيه اللازمة حيال المخالفين.

وفى مدينة برج العرب، قامت المهندسة إبتسام الشافعى سكرتيرة عام الحى والمشرف على المتابعة الميدانية ومدير اشغال الطريق بالمرور الميدانى بنطاق الحى، حيث قد تلاحظ وجود أعمال بناء بدون ترخيص بالموقع الكائن شارع 9 بنجع العرب بالدور الخامس وعلى الفور تم ايقاف الأعمال فى المهد وتم على الفور استدعاء مقاول الهدد بالحى لإزالة الأعمال المخالفة.



التحفظ على مواد البناء



بناء مخالف



حملات لمواجهه البناء المخالف