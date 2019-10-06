الرئيسية تقارير مصرية شكرى يلتقى وزير خارجية الجبل الأسود ومسؤول ألمانى بمقر الخارجية غدا الأحد، 06 أكتوبر 2019 02:05 م سامح شكرى وزير الخارجية كتب أحمد جمعة مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء يلتقى سامح شكرى وزير الخارجية، غداً الاثنين، مع سرديان دارمانوفيتش، وزير خارجية الجبل الأسود، وذلك بمقر وزارة الخارجية بماسبيرو . وقالت وزارة الخارجية فى بيان لها اليوم الأحد، إن الوزير شكرى سيلتقى بعد ظهر غد الاثنين مع نوربرت روتجن رئيس لجنة الشئون الخارجية بالبوندستاج، وذلك بمقر وزارة الخارجية بماسبيرو . اخبار مصر وزاره الخارجيه وزير الخارجية سامح شكرى لقاءات الوزير شكرى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة سامح شكرى يبحث مع وزير خارجية بوروندى مستجدات مفاوضات سد النهضة السبت، 28 سبتمبر 2019 03:48 م سامح شكرى يؤكد لنظيره الهندى ضرورة تسوية الوضع فى كشمير عبر الحوار السبت، 28 سبتمبر 2019 03:36 م سامح شكرى يؤكد ضرورة اعتماد مبدأ "الملكية الوطنية الليبية" لأى حل سياسى الجمعة، 27 سبتمبر 2019 02:31 ص سامح شكرى: مصر ترحب بإعلان تشكيل اللجنة الدستورية السورية الجمعة، 27 سبتمبر 2019 12:49 ص سامح شكرى لـ العربية: نأمل تغيير إيجابى فى السياسة القطرية لتراعى مصالح العرب الإثنين، 23 سبتمبر 2019 08:01 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع إثيوبيا تنفى وصول مفاوضات سد النهضة لطريق مسدود وتؤكد:مستعدون لحل أى خلاف خروج 1818 سجينا من السجون فى عفو رئاسى بمناسبة نصر أكتوبر تحويل منزل فلسطينى قديم إلى متحف أثرى لإحياء التاريخ والتراث.. فيديو 46 عاماً على حرب أكتوبر.. جنرال بالمخابرات العسكرية الإسرائيلية يعترف: أخطأنا فى تقدير إمكانيات الجيش المصرى.. والمعركة علمتنا الكثير من الدروس.. والرئيس الراحل أنور السادات شخصية استراتيجة من العيار الثقيل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تعلن مواعيد فيلم "الممر" على القنوات نشرة أخبار سوبر كورة.. عقاب لاعبى الأهلي.. منع الأندية من حضور قرعة الكأس أول قائمة للمنتخب مع البدرى "فى الميزان".. الخبرة تدعم الشباب أمام بتسوانا ومدرب الفراعنة يمنح الوجوه الجديدة "قُبلة الحياة".. عدالة السماء تُنصف عبد الله جمعة وفتحى يعود للحسابات الفنية لأول مرة بعد المونديال تريزيجيه يحتفل بمولوده الأول "يزن" على تويتر الأهلى يحتفل بذكرى نصر أكتوبر : 46 عاماً على أعظم حرب انتصار السيسي: المصريون قدموا فى 6 أكتوبر 1973 نموذجا لا ينسى فى التضحية السولية يتواجد فى معسكر منتخب مصر غداً رغم الإصابة حرب أكتوبر.. شهداء ضحوا بدمائهم فى سبيل الحفاظ على الوطن 1973 / 2019.. صور المزيد من Trending Plus
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة