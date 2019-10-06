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سعر اليورو الأوروبى اليوم الأحد 6-10-2019

الأحد، 06 أكتوبر 2019 11:34 ص
سعر اليورو الأوروبى اليوم الأحد 6-10-2019 اليورو
كتبت ريهام الباشا

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استقر سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الأحد 6-10-2019، وبلغ سعر اليورو فى تعاملات البنك الأهلى المصرى  17.75 جنيه للشراء، و17.95جنيه للبيع وذلك مقارنة بختام تعاملات الخميس.

 

فيما جاء سعر اليورو فى عدد آخر من البنوك، كالتالى:
 

اليورو

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

 17.78 جنيه للشراء.

17.92 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

17.75 جنيه للشراء.

17.95 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك مصر

17.78 جنيه للشراء.

17.95 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك البركة

17.70 جنيه للشراء.

17.99 جنيه للبيع.

 

اليورو

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

17.77جنيه للشراء.

17.93جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

17.80 جنيه للشراء.

17.94جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

17.74 جنيه للشراء.

17.92 جنيه للبيع.


سعر اليورو اليوم

سعر اليورو

اسعار اليورو

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