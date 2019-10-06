رفع 500 طن قمامة خلال حملات بمركزى شبين الكوم وأشمون ومنوف بالمنوفية

المنوفية _محمد فتحى

شنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة شبين الكوم حملة نظافة ورفع تراكمات القمامة من الشوارع والطرق الرئيسية بقرى الوحدات المحلية بشبراباص والمصيلحة والبتانون وشنوان ورفع 128 طن قمامة ونقلهم الى المدفن الصحى بكفر داود بمدينة السادات .

كما تم الإنتهاء من رفع 200 طن قمامة من أمام عملية المياه بقرية الماى بالتعاون مع المشاركة المجتمعية وتم عمل تربة تمهيداَ لزراعتها وتحويلها إلى حديقة ينتفع بها المواطنين ولتوفير بيئة تمتاز بالمظهر الجمالى والحضاري.

فى ذات السياق قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة أشمون برفع 130 طن قمامة بقرى سمادون وساقية أبو شعرة وطليا ورملة الأنجب، كما تم تسوية طبان مصرف أبو عوالى طريق سمادون جريس بطول واحد كيلو متر للحفاظ على الشكل الحضارى والجمالى لقرى المركز والقضاء على مسببات إنتشار الحشرات والحفاظ على الصحة العامة .

وفى منوف تم شن حملة نظافة وتطهير مدخل قرية تتا وغمرين وتسوية الطريق تيسيراً على الحركة المرورية ورفع 24 طن قمامة بمنشأة سلطان ، 42 طن من مدخل منوف وأمام المدارس ونقلها إلى المدفن الصحى بالسادات .

كما أفادت الوحدة المحلية بمركز ومدينة الشهداء أنه تم إجراء أعمال الصيانة اللازمة للإنارة العامة بمدخل دراجيل من ملعب السلام وحتى محجر كفر الشبع بعدد 13 كشاف ، طريق كفر السولمية بعدد 17 كشاف، وعزبة الدكتور وعزبة الحسينية بطريق كفر السولمية.

وفى بركة السبع قامت الوحدة المحلية بالمشاركة الشعبية مع شباب قرية كفر هلال بتجميل مدخل القرية ووضع سلات لتجميع القمامة على أعمدة الإنارة وزراعة الأشجار بالطريق ، وفى الباجور تم رفع 70 طن تراكمات من قرية أبخاص بمعدات الحملة الميكانيكة بالباجور ونقلهم بالمدفن الصحى بالسادات .

من جانبه شدد اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المراكز والمدن بإستمرار حملات النظافة ورفع تراكمات القمامة من أماكن التجمعات بالقرى وتجميل الشوارع والميادين الرئيسية حفاظاً على المظهر الجمالى والحضارى .