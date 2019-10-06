رئيس فنزويلا: استخدام ترامب للدولار يجبر العالم على مسارات مالية جديدة

كتبت فاطمة شوقى

قال رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو، إن الاستخدام الإجرامى للدولار من قبل نظيره الأمريكى دونالد ترامب سوف يجبر اقتصادات العالم على رسم مسارات مالية جديدة تطمح أن تكون مستقلة.

وأكد مادورو، أن حكومته ستتخذ إجراءات جديدة فى الشئون الاقتصادية بهدف التقدم فى حماية الطبقة العاملة من خلال عملة بترو الفنزويلية الإلكترونية، مشيرا إلى أنه يبحث عن حلول لعمال البلد ليحظوا بمستوى معيشة أفضل حسبما قالت قناة تيلى سور الفنزويلية.

وأعلن مادورو إدخال عملة فنزويلا الرقمية المدعومة بالنفط "بترو" إلى الأسواق العالمية، فى محاولة لمواجهة الأزمة الاقتصادية التى تشهدها البلاد والعقوبات الأمريكية التى فرضتها إدارة ترامب، وقال أن "بترو" على عكس العملات الرقمية الأخرى، "لا تحتاج إلى التعدين (استخلاص العمولات من تعاملات العملة نفسها)، لأنها ذات قيمة بالفعل"، مضيفا أنها محمية بالنفط والثروة المعدنية الفنزويلية.

ونقلت القناة عن مسئولين فنزويليين قولهم أن عملة "بترو" المشفرة ستحيد تهديد الأسواق السوداء، وعصابات مافيا الأموال.

واعتبر خبراء أن الهدف من إطلاق العملة هو "وقف اختلال التوازن الناجم عن الحرب الاقتصادية المدفوعة من الخارج"، فى إشارة إلى العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد.

وأشار مادورو إلى أن "بترو" موجودة بالفعل فى 6 من أكبر مراكز الصرافة الدولية فى العالم (لم يحددها)، وسيجرى قبولها الآن على المستوى الوطنى.

ويعادل سعر الوحدة الواحدة من عملة "بترو" المدعومة من الدولة 3600 بوليفار (العملة المحلية)، ومن المقرر أن تصبح مرجعا لتحديد قيمة الأعمال وسعر الخدمات والسلع الاستهلاكية، وإحدى الوحدات المحاسبية التى ستحكم الدولة البوليفارية.