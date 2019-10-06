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حبس متهمين بسرقة الشقق السكنية فى السلام 4 أيام

الأحد، 06 أكتوبر 2019 02:54 م
حبس متهمين بسرقة الشقق السكنية فى السلام 4 أيام سرقة شقق سكنية - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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أمرت نيابة السلام، بحبس متهمين بسرقة الشقق السكنية لمدينة السلام، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
 
 
ونجح رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، فى القبض على عاطلين أثناء سرقتهما للشقق السكنية والاستيلاء على محتوياتها بمنطقة السلام، تحرر محضر بالواقعة.
 
 
تلقى قسم شرطة السلام، بلاغا من الأهالى يفيد بقيام عاطلين، بسرقة عدد من الشقق السكنية بدائرة القسم، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتم القبض عليهما وبحوزتهما أموال ومشغولات ذهبية، واقتادتهما رجال المباحث إلى القسم وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.
 
 
 

نيابة السلام

سرقة المساكن

قسم السلام

سرقة شقق

جريمة السرقة

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