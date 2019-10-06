جريمة قتل تهز إسرائيل.. زوج يقتل زوجته أمام طفلته القاصر ويحاول الانتحار

كتب- هاشم الفخرانى

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن جريمة قتل بشعة وقعت مساء يوم الخميس الماضى بمدينة القدس ، حيث نشرت الصحيفة تفاصيل الجريمة التى هزت الرأى العام هناك بعدما أقدم زوج يدعى اليران مالول يبلغ من العمر 34 عامًا،على قتل زوجته ميكال سيلا 32 عاماً أمام طفلته القاصر البالغة من العمر 10 سنوات.



الجانى

وأضافت الصحيفة، أن الزوجة التى تعمل كإخصائية اجتماعية قتلت بعد توجيه زوجها عدة طعنات بسلاح أبيض، وحاول بعدها الانتحار إلا إنه فشل وتم نقله إلى مستشفى هداسا، حيث كشفت التحقيقات الأولية التى أجرتها الشرطة الإسرائيلية فى القدس أن الزوج بعدما طعن زوجته أقدم على الانتحار من خلال جرح نفسه بالسكين التى طعن بها زوجته.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الطفلة البالغة من العمر 10 سنوات رأت الجريمة البشعة، بل وتلطخت ملابسها بالدماء فى مشهد غير إنساني.

ومن جانبها قالت والدة الضحية "ميكال" أنها تعرفت على الجانى من خلال عملها كأخصائية اجتماعية وتعرفت على زوجها من خلال علاج شباب يعانون من حالات نفسية حرجة، فيما أضافت أخت" ميكال" أنها كانت إنسانة لطيفة وعطوفة وعلى خلق ودودة، وكانت تقدم المساعدة من كل قلبها للآخرين.



القتيلة

بينما أكدت إحدى المتدريبات التى كانت تعمل مع الجانى لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه إنسان سوى وموجه للشباب وكان كزميل عمل، وقالت فى أوقات حزنى يكون إلي جانبى ويقوينى لذا لم أصدق أبدًا أنه القاتل".