تونس: 7.03% نسبة المشاركة فى الانتخابات بالخارج حتى أمس

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أعلن عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية أنيس الجربوعى أن نسبة التصويت فى الانتخابات التشريعية بالخارج بلغت حتى أمس 7.03 %.

وبالنسبة للاقتراع داخل تونس والمقرر غدا، قال الجربوعى - فى تصريح إذاعى مساء السبت إنه تم ترتيب كافة الإجراءات بالتعاون مع الجيش الوطنى ووزارة الداخلية لتأمين مراكز الاقتراع، ونقل المواد الانتخابية إلى جميع المراكز الانتخابية بمختلف الولايات.

ودعا الجربوعي، التونسيين إلى الإقبال بكثافة على التصويت فى الانتخابات التشريعية، معربا عن أمله فى أن تتجاوز نسبة المشاركة فى هذه الانتخابات النسبة التى تم تسجيلها فى الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التى جرت فى 15 سبتمبر الماضي.

ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت فى هذه الانتخابات 7 ملايين و65 ألفا و307 ناخبين، أما العدد الإجمالى لمكاتب الاقتراع فيبلغ 13 ألفا و830 مكتبا داخل تونس وخارجها.