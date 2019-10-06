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تنفيذ 225 حكم قضائى وفحص 23 مسجل ومشتبه فيه خلال حملة أمنية بمطروح

الأحد، 06 أكتوبر 2019 06:38 م
تنفيذ 225 حكم قضائى وفحص 23 مسجل ومشتبه فيه خلال حملة أمنية بمطروح حملة أمنية - أرشيفية
مطروح – حسن مشالى

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تمكن ضباط مباحث تنفيذ الأحكام والقوة المرافقة بمديرية أمن مطروح، من تنفيذ 225 حكما قضائيا، وفحص 23 مسجل خطر ومشتبه فيه، خلال حملة أمنية لضبط المطلوبين أمنياً والصادر ضدهم أحكام قضائية مختلفة.

 تلقى اللواء رضا العمدة مدير امن مطروح، إخطاراً، بتمكن الحملة الأمنية لتنفيذ الأحكام، من فحص 9 مسجلين خطر و 14 مشتبه فيهم، وتنفيذ 5 أحكام جنائية و 50 حكم جزئي وتنفيذ 60 حكم مستأنف و60 حكم بغرامات و 50 مخالفات جزئية، وتحررت المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المقبوض عليهم.

على جانب آخر تمكنت شرطة المرافق من ضبط 39  قضية ومخالفة متنوعة، وإزالة إشغالات المحلات والباعة الجائلين من على الأرصفة والشوارع، وضبط 123 حالة مضبوطات من السلع والبضائع والأدوات المستخدمة.

كما تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن مطروح، خلال حملة تموينية على الأسواق والمحلات التجارية، من ضبط 29 مخالفاة متنوعة، بالتعاون مع مفتشي الرقابة بمدية التموين، وتحرير المحاضر اللازمة.

ووجه اللواء رضا العمدة ، مدير أمن مطروح، بتكثيف التواجد الأمني بالشوارع والمناطق المختلفة، للحفاظ على الانضباط ومواجهة الخروج على القانون وضبط المطلوبين أمنيا والصادر ضدهم أحكام قضائية، مع حسن التعامل والتعاون مع المواطنين، مع تكثيف المرور على الأسواق والمحلات التجارية، لإحكام الرقابة ومنع تداول البضائع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين.

 

 

 

 


محافظة مطروح

مديرية امن مطروح

تنفيذ احكام

ضبط محكوم عليهم

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