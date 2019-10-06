تعرف على أسباب إجراء عملية زراعة الكبد

كتبت نهير عبد النبى

يعتبر الكبد من أهم الأعضاء فى جسم الإنسان، حيث إنه يعمل على إزالة السموم والبكتيريا من الجسم، ويمنع الإصابة بالعدوى والأمراض، ولكن قد يتعرض الكبد لبعض المشاكل الصحية التى تحتاج لعلاج ومتابعة دورية، وقد يحتاج البعض لزراعة الكبد، وذلك فى حالة فشله، ووفقا لما ذكره موقع mayoclinic فإن هناك بعض العوامل التى تسبب فشل الكبد، وبالتالى يجب فيها زراعة الكبد وهى:

1: فى حالة الإصابة بالتهاب الكبد بى وسى الذى أدى لفشل الكبد.

2: مرض الكبد الكحولى، فنتيجة الإفراط فى تناول المشروبات الكحولية يتعرض البعض لفشل الكبد.

3: مرض الكبد الدهنى غير ناجم عن شرب الكحول.

4: الإصابة بالأمراض الوراثية التى تصيب الكبد ومنها: "ترسب أصبغة الدم ومرض ويلسون".

5: الأمراض التى تصيب القنوات الصفراوية والتى تؤثر على صحة الكبد وتسبب الفشل.

وقبل إجراء عملية زراعة الكبد لا بد من إجراء بعض الفحوصات ومنها:

1: اختبارات الدم والبول التى تقيم صحة الأعضاء خصوصا الكبد.

2: اختبارات القلب للتأكد من صحة القلب والأوعية الدموية.

3: فحص عام للجسم ولكل الأعضاء للتأكد من عدم إصابته لأى أمراض.