تشكيل رؤساء وأعضاء اللجان والمجالس بمحكمة الاستئناف للعام الجديد

اعتمدت الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار بدرى عبد الفتاح، كافة الأمور المتعلقة بعمل المحكمة للعام القضائى الجديد 2019 - 2020 ومن بينها تشكيل اللجان والمجالس بالمحكمة.

وينشر "اليوم السابع" تشكيل هذه اللجان وهى:

المستشار مصطفى حسين أحمد الرئيس بالمحكمة، رئيس اللجنة الوقتية لنقابة الصحفيين ( مادة 64 من القانون رقم 76 لسنة 1970 المعدل بالقانون 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة).

أحمد عطية محمد يوسف الرئيس بالمحكمة، رئيس لجنة التظلم من القيد بنقابة الصحفيين ( مادة 14 من القانون رقم 76 لسنة 1970 المعدل بالقانون 96 لسنة 1996).

المستشار إبراهيم أحمد السيد الصياد، رئيس لجنة خبراء الجدول، المادة رقم 3 من القانون 96 لسنة 1952 ، وعضو ا بلجنة تأديب خبراء وزارة العدل ، وعضو المجلس الاستشارى الأعلى للطب الشرعى ، وعضو مجلس تأديب خبراء الطب الشرعى.

المستشار محمد خيرى محمد حسين المسلمى، الهيئة التأديبية الاستئنافية لقرارات هيئة التأديب الابتدائية للأطباء البشريين ( المادة رقم 58 من القانون رقم 45 لسنة 1969 )

المستشار إبراهيم سيد سليمان أحمد الرئيس بالمحكمة، مجلس تأديب العاملين ( القانون 81 لسنة 2016 للخدمة المدنية).

المستشار محمد حسين عبد التواب حسين الرئيس بالمحكمة، مجلس تأديب العاملين ( القانون 81 لسنة 2016 للخدمة المدنية).

المستشار عمر الفاروق إسماعيل حفيظ الرئيس بالمحكمة (بصفة أصلية) ، وبصفة احتياطية كلا من المستشارين، جمال أحمد عبد الرحمن الرئيس بالمحكمة، محروس حلمى عبد الهادى الرئيس بالمحكمة، محمد حسام على محمد الرئيس بالمحكمة ، وذلك لعضوية لجنة التماس إعادة النظر فى الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة فى مواد الجنايات والجنح المنصوص عليها فى المادتين 441 و 443 من قانون الإجراءات الجنائية.

المستشار أحمد محمد كامل أبو السعود الرئيس بالمحكمة وأعضاء الدائرة، رئيس لجنة الأمر بالتفتيش على الشركات المساهمة التى تساهم فيها الدولة ( المادتين 18 و 158 من القانون 59 لسنة 1981).

المستشار حمادة محمد الملقب شكرى الرئيس بالمحكمة، مجلس تأديب العاملين ( القانون 81 لسنة 2016 للخدمة المدنية).

المستشار عزت عبد الوهاب محمد الرئيس بالمحكمة، وأعضاء الدائرة، الهيئة التأديبية الاستئنافية لقرارات هيئة التأديب الابتدائية للصيادلة ( المادة رقم 51 من القانون رقم 47 لسنة 1969 )

المستشار حسين حسن عبد العال الرئيس بالمحكمة، وأعضاء الدائرة، الهيئة التأديبية لمحامى نقابات الوجه البحرى ( المادة رقم 107 من القانون رقم 17 لسنة 1983).

المستشار محمد محمد سيد أحمد الرئيس بالمحكمة وأعضاء الدائرة، الهيئة التأديبية لمحامى نقابات الوجه القبلى .

المستشار حامد حسنين حسنين محمد الرئيس بالمحكمة وأعضاء الدائرة، الهيئة التأديبية الاستئنافية لقرارات هيئة التأديب الابتدائية للأطباء الاسنان.

المستشار الجيوش أمين السيد الديب الرئيس بالمحكمة، الهيئة التأديبية الاستئنافية لقرارات هيئة التأديب الابتدائية للأطباء البيطريين.

المستشار أبو بكر عوض الله سعيد الرئيس بالمحكمة وأعضاء الدائرة ، الهيئة التأديبية للنقابة العامة للمهن الاجتماعية.

المستشار إبراهيم إبراهيم عبد السيد وأعضاء الدائرة، الهيئة التأديبية الاستئنافية للصحفيين.