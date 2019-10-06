بروكسل ولندن تستأنفان مفاوضاتهما حول بريكست.. غدا

وكالات

تستأنف بروكسل ولندن، غدا، الاثنين، مفاوضاتهما الشاقة حول بريكست، خصوصا بعدما اعتبر الأوروبيون أن العرض الذي قدمه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون غير كافٍ لتجنب خروج فوضوي في 31 أكتوبر.

ووفقا لما نشره موقع "العربية"، قالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية ناتاشا بيرتو، إن "اقتراحات المملكة المتحدة لا تشكل قاعدة للتوصل إلى اتفاق".

في المقابل، ترى الحكومة البريطانية أن عرضها الذي قدمته، الأربعاء الفائت، يشكل "تسوية عادلة ومنطقية".

وقال متحدث بريطاني "نريد اتفاقا، والمفاوضات ستتواصل، الاثنين، على أساس عرضنا".

ويهدف مشروع جونسون إلى إنهاء عقدة الحدود الأيرلندية عبر تجنب العودة إلى إجراءات المراقبة بعد بريكست بين جمهورية أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي وإقليم أيرلندا الشمالية البريطاني الذي لن يعود جزءا من الاتحاد الأوروبي على غرار بقية أنحاء المملكة المتحدة.

لكن الأوروبيين لم يتعاملوا مع هذا الاقتراح بارتياح، معتبرين أنه يتضمن نقاطا "إشكالية" ويجب إعادة العمل عليه، ما دفع جونسون إلى التأكيد أنه قام بالخطوة المطلوبة منه ويبقى على بروكسل أن تظهر "ليونة".

ويقرر القادة الأوروبيون خلال قمتهم المقبلة في بروكسل يومي 17 و18 أكتوبر ما إذا كانت الظروف متوافرة للموافقة على إرجاء جديد لموعد خروج المملكة المتحدة.

ووعد جونسون بتنفيذ بريكست في 31 أكتوبر مهما كلف الأمر، رغم قانون أقره النواب البريطانيون أخيرا يجبره على طلب الإرجاء لتفادي خروج من دون اتفاق مع ما يترتب على ذلك من تداعيات اقتصادية واجتماعية.

وأشارت صحيفة "ديلي تلغراف" مجددا، السبت، إلى إمكان تدخل رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان لصالح جونسون في حال أجبر الأخير على طلب إرجاء بريكست.

ويتطلب أي إرجاء موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد بالإجماع، وأي خروج عليه سيكون كافيا لتعطيل القرار.

وقال مصدر في وزارة الخارجية المجرية لفرانس برس "حتى الآن، ليس هناك طلب إرجاء، كما ليس هناك مجال للتكهنات"