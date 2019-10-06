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انتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق شب فى مطعم بمصر الجديدة

الأحد، 06 أكتوبر 2019 01:23 م
انتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق شب فى مطعم بمصر الجديدة حريق محل - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة مصر الجديدة برئاسة المستشار شريف عيسوى، بانتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق شب فى مطعم، وذلك لبيان سبب الحريق، كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، لكشف وجود شبهة جنائية من عدمه. 
 
 
تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد حريق داخل مطعم فى مصر الجديدة، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى محل الواقعة، وتمت السيطرة على الحريق بالمكان بدون وقوع إصابات.
 
 
كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى مطعم بمنطقة مصر الجديدة، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى، حيث تم محاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وإخماد الحريق.
 

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