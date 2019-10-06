"المنصورى": 6 أكتوبر أعظم انتصار فى تاريخ مصر والعالم العربى

كتب محسن البديوى

أكد اللواء طيار أحمد المنصورى ، أحد أبطال أكتوبر والذى أطلق عليه بطل رحلة الموت، أن جميع قيادات الجيش ، كانت فى مقدمة الصفوف خلال حرب أكتوبر 73 وكانوا قدوة لصغار الجنود والضباط.

وقال "المنصورى" خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على شاشة "الحياة"، أن الدول العربية ساعدت مصر فى حربها ضد إسرائيل فى أكتوبر 1973 حتى تحقق النصر ، لذلك هذا النصريعد أعظم انتصار فى تاريخ مصر والعالم العربى .

وذكر المنصورى ، أن الطيار المقاتل هو من يحمى سماء الوطن وعليه أن يكون جاهزًا دائما ليقلع لأى مهمة فى 3 دقائق فقط، مضيفًا: " الشعب المصرى وقف مع عبد الناصر حتى يتمكن من إعادة بناء الجيش المصرى بعد نكسة 1967،ونجحنا فى إسقاط طائرات الفانتوم فى أكتوبر وصعقنا إسرائيل".