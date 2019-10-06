الصين: تسجيل 3 آلاف شركة من 150 دولة ومنطقة بالمعرض الدولى للاستيراد بشنجهاى

بكين أ ش أ

أعلنت الهيئة المنظمة لمعرض الصين الدولى للاستيراد أن أكثر من 3000 شركة من نحو 150 دولة ومنطقة سجلت نفسها للمشاركة فى الدورة الثانية من معرض الصين الدولى للاستيراد المقرر تنظيمه فى شنجهاى خلال الفترة بين 5 و10 نوفمبر المقبل.

وذكرت الهيئة -فى بيان اليوم الأحد - أن أعداد الدول والمناطق والشركات المشاركة فى المعرض تجاوزت مثيلتها فى الدورة الأولى، مشيرة إلى أن عدد المنتجات والتكنولوجيا الجديدة التى ستعرض للمرة الأولى خلال المعرض ستتجاوز أيضا مثيلتها فى نسخة العام السابق.

وأضافت الهيئة أن 10 دول من بينها فرنسا وإيطاليا يشاركون كضيوف شرف فى دورة هذا العام، مشيرة إلى أن الدورة الثانية للمعرض ستتضمن إطلاق منصة "كل جديد" لأول مرة بمعرض الاستيراد، لعرض المنتجات، والتقنيات والخدمات الجديدة، وسياسات التصدير والاستيراد، وإطلاق منصة جديدة خاصة بالمنتجات الأكثر أفضلية للإسهام فى زيادة الاستهلاك وسلاسته، وفتح منطقة جديدة لتجربة القيادة الخارجية للسيارات لأول مرة، لعرض "الحياة فى سيارة المستقبل".