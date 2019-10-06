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الخارجية الأردنية تستدعى القائم بالأعمال الإسرائيلى

الأحد، 06 أكتوبر 2019 07:43 م
الخارجية الأردنية تستدعى القائم بالأعمال الإسرائيلى ايمن الصفدى وزير الخارجية الاردنى
أ ش أ

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استدعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم ،الأحد، القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في عمان، وسلمته مذكرة احتجاج على استمرار احتجاز المواطنين الأردنيين هبة عبدالباقي وعبدالرحمن مرعي والظروف غير اللائقة لاحتجازهما.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، أوضح أن الوزارة كررت طلبها بسرعة الإفراج عن المواطنة هبة عبدالباقي، وكذلك عبدالرحمن مرعي، ولحين يتحقق ذلك طالبت بوجوب توفير ظروف احتجاز ملائمة لهما، ومراعاة الإجراءات القانونية السليمة وبما يتسق مع القانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان الدولية، وحملت السلطات الإسرائيلية مسؤولية سلامتهما.

وبين القضاة أن الوزارة والسفارة في تل أبيب تتابعان بشكل يومي هذه القضية، وستقوم السفارة بزيارة رابعة إلى مركز احتجاز هبة، وثانية إلى مركز احتجاز عبدالرحمن مرعي، حال استكمال الإجراءات الخاصة بذلك.

وأشار القضاة إلى أن الوزارة تعمل على ترتيب زيارة لوالدة وشقيق هبة بناء على طلبهما، وأن السفارة في تل أبيب على تواصل يومي مع محاميهما والسلطات الإسرائيلية لمتابعة الإجراءات القانونية وضمان توفير ظروف احتجاز ملائمة ولائقة.

 

 


الاردن

اسرائيل

الخارجية الاردنية

تل ابيب

القانون الدولى

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