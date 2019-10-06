الحبس 45 يوما لإرهابى بأنصار بيت المقدس يدير صفحة تروج للأفكار المتطرفة

الفيوم – رباب الجالي

قررت محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا "دائرة الأرهاب" برئاسة المستشار ياسر محرم درويش رئيس المحكمة وعضويه المستشارين حسن إسماعيل ومحمد ثروت وأمانة سر محمد البرعى حبس المتهم حسين حسن محمد شحاتة 45 يومًا لإدارة حساب على مواقع التواصل الاجتماعى يروج للعنف وأفكار الجماعات الإرهابية.

وتعود الواقعة إلى المحضر المحرر ضد المتهم بمعرفة المقدم أحمد حبيب الضابط بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بالأمن الوطنى بوجود حساب تحت مسمى "سيعلم الجميع الجميع" يقوم بنشر صور ومنشورات تخص الجماعات الجهادية خارج وداخل البلاد وبإجراء التحريات تبين أن من يدير هذه الصفحة شخص يدعى حسين حسن محمد وبتفتيش منزل المتهم عثر على الجهاز الذى يدير منه الحساب، وبسؤال النقيب أحمد مصطفى المصرى ضابط شرطة بقطاع الأمن الوطني أكد أن تحرياته توصلت إلى أن المتهم انضم لجماعة أنصار بيت المقدس الإرهابية ويروج لأفكارهم وتم إحالة الواقعة إلى النيابة التى أصدرتها لمحكمة الجنايات وأمن الدولة وقررت حبس المتهم 45 يوما.