الأمم المتحدة تشجع الكاميرون على مواصلة إجراءات بناء الثقة

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شجع الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش" الكاميرون على مواصلة تبني مزيد من تدابير بناء الثقة والمصالحة ، وذلك فى بيان صدر بعدَ الإفراج السبت عن المعارض الرئيسى فى البلاد موريس كامتو.

ورحب "جوتيريش" - في بيان صدر غداة الإفراج أمس السبت عن المعارض الرئيسي في البلاد "موريس كامتو" ، حسبما ذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم الأحد - بالقرار الذي اتخذه الرئيس الكاميروني "بول بايا" ، وكذلك بالإفراج عن 102 من أعضاء "حركة نهضة الكاميرون".



وقال "جوتيريش" إنه تم أيضا الإفراج عن 333 سجينا تم القبض عليهم بسبب الاضطرابات في الشمال الغربي والجنوب الغربي للبلاد.. موضحا أنه يرحب أيضا بعقد الحوار الوطني وأن المنظمة الدولية مستعدة لمساعدة سلطات الكاميرون وشعبها في هذا الصدد.



يذكر أنه تم إطلاق سراح "كامتو" المرشح الخاسر بالانتخابات الرئاسية لعام 2018 أمس السبت في العاصمة ياوندي ، بعد قضاء تسعة أشهر في السجن، حيث اعتقل أواخر يناير الماضي مع مئات من أنصاره إثر تظاهرات سلمية خرجت احتجاجا على نتائج الانتخابات الرئاسيّة.



وكانت الكاميرون - التي تشهد حاليّا أزمات متعددة - قد أطلقت حوارا وطنيا الإثنين الماضي في مسعى إلى إنهاء الأزمة الانفصالية في المنطقتين الناطقتين بالانجليزية رغم رفض أبرز قادة التمرد المشاركة.



يشار إلى أن المنطقتين الناطقتين باللغة الإنجليزية - حيث يعيش نحو 20% من الشعب الكاميروني - تشهدان أزمة سياسية عميقة منذ أكثر من سنة على خلفية مطالب اجتماعية واقتصادية تجاه النخبة الناطقة بالفرنسية التي تحكم البلاد ، كما قتل نحو ثلاثة آلاف شخص واضطر نصف مليون للفرار من منازلهم منذ اندلاع القتال عام 2017.