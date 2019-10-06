الآلاف يتظاهرون فى باريس ضد قانون التخصيب للعازبات والمثليات

كتب أحمد علوى

احتشد عشرات الآلاف اليوم الأحد فى العاصمة الفرنسية باريس، للمطالبة بالتوقف عن السعى لتوسيع نطاق تقنيات المساعدة الطبية على الإخصاب ليشمل جميع النساء بمن فيهن المثليات والعازبات، و للمطالبة بالتراجع عن نص قانون يخضع حاليا للنقاش فى الجمعية الوطنية (البرلمان الفرنسى) ويهدف للسماح للمثليات والعازبات بالتخصيب.

Au croisement des boulevard du Montparnasse et Raspail, les deux cortèges se rejoignent aller vers la place du 18 juin 1940, où les prises de paroles se succèdent. Dispersion envisagée à 18h, dans une bonne heure pic.twitter.com/uR4wkuRYh4 — Ulysse Bellier (@ubellier) October 6, 2019

ووفقاً لصحيفة لوموند الفرنسية فقد خرجت التظاهرات التى وصلت إلى 74500 شخص، تلبية لنداءات أطلقتها الكثير من الجمعيات المعارضة لتوسيع نطاق تقنيات الإخصاب الاصطناعى، وحمل المتظاهرون رايات ولا فتات للتنديد بالمشروع الجديد.

L'organisation demande aux manifestants de faire silence un moment pic.twitter.com/HaauXFe8tl — Ulysse Bellier (@ubellier) October 6, 2019

ويعترض المشاركون فى هذه المسيرات على فتح المجال أمام المثليات والنساء العازبات للاستفادة من تقنيات المساعدة الطبية على الإخصاب، وهو من الوعود التى أطلقها الرئيس إيمانويل ماكرون خلال حملته وجرى إقراره فى 27 أيلول/سبتمبر من جانب النواب الذين يواصلون مناقشاتهم فى بنود أخرى من نص القانون.