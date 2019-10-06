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ارتفاع عدد حالات الإصابة بـ "تسمم الفسيخ" بالإسكندرية لـ59

الأحد، 06 أكتوبر 2019 01:54 ص
ارتفاع عدد حالات الإصابة بـ "تسمم الفسيخ" بالإسكندرية لـ59 اسعاف - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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أعلنت الدكتورة مها غانم، مدير مركز السموم بكلية الطب جامعة الإسكندرية، اليوم الأحد، وصول 5 حالات جديدة مصابين بتسمم غذائي، إثر تناولهم فسيخ فاسد.

وأوضحت مها غانم، أن إجمالي عدد المصابين بالتسمم بسبب الفسيخ الفاسد بدءا من يوم السبت الماضي وحتى الآن ارتفع إلى 59 حالة، وحالة وفاة واحدة.

وأضافت مدير مركز السموم أن 34 حالة خرجت بعد تلقي العلاج اللازم، واحتجاز 8 بالعناية المركزة، بينما يوم 16 حالة بالمركز مازالوا يتلقون العلاج.

وكان قد أعلن مركز السموم عن  وفاة سيدة مصابة بتسمم غذائي آثر تناولها فسيخ فاسد تدعى "سماسم.ع" 50 عاما من محافظة كفر الشيخ.

وكان مركز السموم بالإسكندرية قد أصدر بيانا عاجلا حذر فيه المواطنين من تناول الفسيخ لوجود فيه ميكروب يسبب التسمم وطالب المواطنين  بالامتناع نهائيا وبشكل فوري عن تناوله.

 

 

 


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