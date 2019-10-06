سوبر كورة
Ads
الأحد، 06 أكتوبر 2019 03:06 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

أوبزرفر: جونسون يواجه السجن حال رفض تسليم رسائل خاصة بعلاقته بصديقة أمريكية

الأحد، 06 أكتوبر 2019 01:38 م
أوبزرفر: جونسون يواجه السجن حال رفض تسليم رسائل خاصة بعلاقته بصديقة أمريكية بوريس جونسون وصديقته الأمريكية جينفر اركورى
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية إن بوريس جونسون ربما يضطر إلى تسليم أى رسائل نصية ورسائل بريد إلكترونى خاصة أرسلها إلى رائدة أعمال التكنولوجيا الأمريكية جينفر آركورى التى أنكر وجود علاقة غير لائقة معها - أو سيواجه السجن.

 

وأوضحت الصحيفة أنi أمام رئيس الوزراء البريطانى مهلة حتى يوم الثلاثاء للرد على استدعاءات من جمعية لندن لتقديم تفاصيل عن علاقته بجنيفر آركوري ، رائدة الأعمال التى تعد علاقتها بجونسون موضوع العديد من الاستفسارات.

 

كتب لين دوفال، رئيس لجنة الإشراف على جمعية  لندن، إلى جونسون في 24 سبتمبر ، حيث منحه أسبوعين لتقديم معلومات حول العلاقة.

 

قد يؤدي الفشل في الاستجابة إلى استدعاء جونسون للمثول أمام اللجنة. كما يجبره أيضًا على تسليم أى مراسلات لديه مع آركورى. لا تميز اللجنة بين المراسلات الخاصة والشخصية.

 

واعتبرت "الجارديان" أن هذا يمكن أن يكون أمرا محرجا لجونسون، الذي رفض الإجابة على الادعاءات حول ما إذا كانت لديه علاقة مع سيدة الأعمال. ومع ذلك، ربما يتم حذف المراسلات، إذا كان هناك بالفعل أى مراسلات، منذ فترة طويلة.

 

 

وتُمنح صلاحيات استدعاء جونسون بموجب المادة 61 من قانون سلطة لندن الكبرى لعام 1999 ، والتي يمكن أن تجبر أي شخص كان رئيس البلدية خلال السنوات الثماني الماضية على "(أ) حضور جلسات الجمعية لغرض تقديم الأدلة ؛ أو (ب) تقديم الوثائق بحوزتهم أو تلك التى كانت خاضعة لسيطرتهم ".

 

وأشارت إلى أن الفشل في الامتثال للاستدعاء يمكن أن يقابله عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر أو غرامة غير محدودة. تعهد جونسون "بالتعاون مع أصدقائي القدامى في الجمعية". ومع ذلك ، في الشهر الماضي كسر وعود محددة للمثول أمام لجنة بمجلس العموم.


بوريس جونسون

جينفر اركورى

رئيس وزراء البريطانى

بريكست

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تريزيجيه يحتفل بمولوده الأول "يزن" على تويتر

تريزيجيه يحتفل بمولوده الأول "يزن" على تويتر

الأهلى يحتفل بذكرى نصر أكتوبر : 46 عاماً على أعظم حرب

الأهلى يحتفل بذكرى نصر أكتوبر : 46 عاماً على أعظم حرب

انتصار السيسي: المصريون قدموا فى 6 أكتوبر 1973 نموذجا لا ينسى فى التضحية

انتصار السيسي: المصريون قدموا فى 6 أكتوبر 1973 نموذجا لا ينسى فى التضحية

السولية يتواجد فى معسكر منتخب مصر غداً رغم الإصابة

السولية يتواجد فى معسكر منتخب مصر غداً رغم الإصابة

حرب أكتوبر.. شهداء ضحوا بدمائهم فى سبيل الحفاظ على الوطن 1973 / 2019.. صور

حرب أكتوبر.. شهداء ضحوا بدمائهم فى سبيل الحفاظ على الوطن 1973 / 2019.. صور

تريزيجيه " أب " لأول مرة قبل انضمامه لمعسكر المنتخب

تريزيجيه " أب " لأول مرة قبل انضمامه لمعسكر المنتخب

سوبر كورة .. عقاب جماعى للاعبى الأهلى بعد خماسية أسوان

سوبر كورة .. عقاب جماعى للاعبى الأهلى بعد خماسية أسوان

الأهلى يبحث برنامج فترة التوقف.. ويهنئ الدوليين

الأهلى يبحث برنامج فترة التوقف.. ويهنئ الدوليين

صحيفة إيطالية تبرز العثور على معبد بطليموس الرابع: الاكتشافات بمصر لا تنتهى

صحيفة إيطالية تبرز العثور على معبد بطليموس الرابع: الاكتشافات بمصر لا تنتهى

المالية تصدر منشورا بالالتزام بسرعة تطبيق زيادات الحد الأدنى للأجور

المالية تصدر منشورا بالالتزام بسرعة تطبيق زيادات الحد الأدنى للأجور

افتتاح محطة التوقف النهائية لمشروع "مواصلات مصر" بمدينة أكتوبر

افتتاح محطة التوقف النهائية لمشروع "مواصلات مصر" بمدينة أكتوبر

أوبزرفر: جونسون يواجه السجن حال رفض تسليم رسائل خاصة بعلاقته بصديقة أمريكية

أوبزرفر: جونسون يواجه السجن حال رفض تسليم رسائل خاصة بعلاقته بصديقة أمريكية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة