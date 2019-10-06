أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 6-10-2019

كتبت ريهام الباشا

ننشر أسعار الذهب اليوم الأحد 6-10-2019، حيث شهد سعر الذهب فى المملكة العربية السعودية انخفاضا طفيفا، حيث سجل "عيار 24" 181.48 ريال سعودى مقابل 48.39 دولار أمريكى.

أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى والتى جاءت كالتالى:



سعر الذهب عيار 24 بنحو 181.48 ريال بما يعادل 48.39$

سعر الذهب عيار 22 بنحو 166.36 ريال بما يعادل 44.36$

سعر الذهب عيار 21 بنحو 158.80 ريال بما يعادل 42.34$

سعر الذهب عيار 18 بنحو 136.11 ريال بما يعادل 36.29$

سعر الذهب عيار 14 بنحو 105.86 ريال بما يعادل 28.23$

سعر الذهب عيار 12 بنحو 90.74 ريال بما يعادل 24.20$

سعر أوقية الذهب بنحو 5,644 ريال بما يعادل 1,505$

سعر جنيه الذهب بنحو 1,270 ريال بما يعادل 338.75$

سعر كيلو الذهب بنحو 181,478 ريال بما يعادل 48,392$