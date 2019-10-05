هيئة الانتخابات التونسية: نسبة المشاركة بالخارج فى الانتخابات التشريعية "ضعيفة"

تونس /أ ش أ/

أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، نبيل بفون، أن نسبة إقبال التونسيين المقيمين بالخارج على التصويت فى الانتخابات التشريعية ضعيفة حتى الآن، مرجحا تحسنها خلال الساعات القادمة ويوم غد الأحد.

وقال بفون - فى تصريح اليوم السبت - إن نسبة الاقبال بلغت حتى ظهر اليوم 6ر4 بالمائة، داعيا كل الناخبين المسجلين إلى المشاركة فى عملية التصويت، منوها إلى أنه تم إقامة 384 مكتب اقتراع بالخارج؛ بهدف تقريب الخدمات بالشكل الممكن للجالية التونسية المقيمة بالخارج.

وبخصوص جاهزية الهيئة لتسيير عملية الانتخابات التشريعية داخل تونس غدا.. أكد بفون استكمال تهيئة مراكز ومكاتب الاقتراع بشكل تام، لتكون المكاتب على أهبة الاستعداد لتوافد الناخبين بداية من الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي.

ومن المزمع إجراء الانتخابات التشريعية داخل تونس غدا /الأحد/.. بينما بدأ الاقتراع بالخارج منذ أمس ويستمر حتى الغد، فيما يبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت فى هذه الانتخابات 7 ملايين و65 ألفا و307 ناخبين، أما العدد الإجمالى لمكاتب الاقتراع فيبلغ 13 ألفا و830 مكتبا داخل تونس وخارجها.