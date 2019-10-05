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نيابة الأميرية تستعجل تقرير المعمل الكيميائى حول ضبط عاطل بتهمة ترويج الهيروين

السبت، 05 أكتوبر 2019 11:27 م
نيابة الأميرية تستعجل تقرير المعمل الكيميائى حول ضبط عاطل بتهمة ترويج الهيروين مخدر الهيروين _ أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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استعجلت نيابة الأميرية تقرير المعمل الكيميائى، لمواد مخدرة تم ضبطها بحوزة عاطل ثناء ترويجها فى دائرة القسم.

كانت نيابة الأميرية، أمرت بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة ممارسة نشاط إجرامى، حيث تخصص نشاطه فى اتجار المواد المخدرة، متخذ من دائرة قسم الأميرية مكانا له لترويج تجارته غير المشروعة، كما طلبت تحريات المباحث صحيفة الحالة الجنائية.

كان رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، تمكنوا من إلقاء القبض على عاطل أثناء بيعه للمواد المخدرة على عملائهه فى منطقة الأميرية، وتحرر محضر بالواقعة.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الأميرية بلاغا من الأهالى يفيد بقيام عاطل ببيع المواد المخدرة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتم القبض عليه، حيث عثر بحوزته على 300 جرام من مخدرالهيريون و 200 قرص مخدر ترامادول، تم اقتياده إلى القسم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

 

 


حبس عاطل

اتجار المخدرات

مخدر الهيروين

قسم الاميرية

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