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محافظ الدقهلية: الكشف على 1180 فى قافلة طبية مجانية بقرية أبو ماضي ببلقاس

السبت، 05 أكتوبر 2019 11:49 م
محافظ الدقهلية: الكشف على 1180 فى قافلة طبية مجانية بقرية أبو ماضي ببلقاس قافلة طبية
الدقهلية شريف الديب

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أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية عن إجراء الكشف على 1180 في قافلة طبية مجانية بقرية 55 ابو ماضي مركز بلقاس خلال يومين.
 
وأضاف محافظ الدقهلية فى بيان أنه تم تحويل 17 مريضا لإجراء جراحات مختلفة بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة بالمحافظة ،وإصدار 6 قرارات علاج على نفقة الدولة، وعمل أشعة عادية وموجات صوتية ل150حالة، كما تم اجراء 226 تحليلا مختلفا بمعامل الدم والطفيليات، والكشف على 112 لأمراض الضغط والسكر. 
 
وأكد محافظ الدقهلية على إستمرار القوافل العلاجية المجانية لخدمة المواطنين في كافة مراكز وقرى المحافظة وخاصة في المناطق البعيدة لرفع المعاناة عن المرضى في كل مكان بنطاق المحافظة. 
 
ومن جانبه قال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن القافلة التي استمرت على مدار يومين ، ضمت 8 عيادات متخصصة شملت عيادة باطنة وعيادة اطفال وعيادة جلدية وعيادة جراحة وعظام وعيادة نسا وتنظيم أسرة، واسنان ، وأقيم على هامش القافلة 30 ندوة تثقيفية .
 
 
 
 
 

الدقهلية

صحة الدقهلية

قافلة مجانية

مركز بلقاس

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