للسيدات فقط.. ممارسة الرياضة مفيدة فى أوقات الدورة الشهرية.. اعرفى الحقيقة

كتبت هند عادل

تعانى معظم الفتيات والسيدات من اضطرابات عديدة أثناء فترة الدورة الشهرية قد تشمل اضطراب في المعدة والانتفاخ والتعب والصداع، وممارسة الرياضة البدنية قد تساعد في تقليل هذه الأعراض وغيرها، وهو ما تغفل عنه الكثير من السيدات الذين يعتقدن اعتقادا خاطئا أنه لا يجب ممارسة أى رياضة فى وقت الدورة الشهرية.

ووفقا لموقع" medicalnewstoday" فيوفر التمرين أيضًا مجموعة من الفوائد الصحية الإضافية، تعني هذه الفوائد أن السيدات يجب أن يحاولن دمج التمارين في روتينهن سواء كان ذلك خلال فترة الدورة الشهرية أو لا.

فوائد ممارسة الرياضى أثناء فترة الحيض:

التمرين خلال تلك الفترة يمكن أن يحسن الحالة المزاجية ويقلل من التعب ويقلل من آلام الدورة الشهرية.

وفقًا للكلية الأمريكية لأطباء النساء والتوليد فإن التمرينات يمكن أن تساعد في تقليل مشاعر الاكتئاب، لذلك قد تساعد التمارين الرياضية على رفع الحالة المزاجية عندما يكون لدى المرأة مشاعر الحزن أو التهيج أو الغضب أثناء فترة الدورة الشهرية.

يقلل من التعب.

التغيرات الهرمونية في الجسم يمكن أن تزيد من الإحساس بالإرهاق لدى السيدات أثناء فترة الحيض يمكن أن يؤدي النشاط البدني إلى زيادة مستويات الطاقة بدلاً من خفضها خلال فترة وفقًا لمكتب صحة المرأة (OWH).