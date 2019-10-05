للسيدات فقط.. ممارسة الرياضة مفيدة فى أوقات الدورة الشهرية.. اعرفى الحقيقة

فوائد ممارسة الرياضى أثناء فترة الحيض:
- التمرين خلال تلك الفترة يمكن أن يحسن الحالة المزاجية ويقلل من التعب ويقلل من آلام الدورة الشهرية.
- وفقًا للكلية الأمريكية لأطباء النساء والتوليد فإن التمرينات يمكن أن تساعد في تقليل مشاعر الاكتئاب، لذلك قد تساعد التمارين الرياضية على رفع الحالة المزاجية عندما يكون لدى المرأة مشاعر الحزن أو التهيج أو الغضب أثناء فترة الدورة الشهرية.
- يقلل من التعب.
- التغيرات الهرمونية في الجسم يمكن أن تزيد من الإحساس بالإرهاق لدى السيدات أثناء فترة الحيض يمكن أن يؤدي النشاط البدني إلى زيادة مستويات الطاقة بدلاً من خفضها خلال فترة وفقًا لمكتب صحة المرأة (OWH).
يقلل من آلام الحيضوجدت دراسة في مجلة التعليم وتعزيز الصحة أن السيدات اللاتى مارسن 3 الرياضة أيام في الأسبوع لمدة لا تقل عن 30 دقيقة لفترة زمنية مدتها 8 أسابيع يعانين من ألم الحيض أقل من أولئك الذين لم يفعلن ذلك، وخلصوا أيضاً إلى أن ممارسة الرياضة خلال فترة ما وقبلها قد تقلل الأعراض.
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