فيديو.. فنانة تشكيلية تعرض أعمال أطفال وذوى القدرات الخاصة بمعرض تراثنا

قالت كريمة الديب فنانة تشكيلة وإحدى العارضات بمعرض تراثنا: إنها تعمل على تدريب الأطفال الأيتام وذوى القدرات الخاصة لإخراج طاقتهم الفنية فى أعمال حرفية بسيطة.

وأضافت كريمة فى حديثها لـ"اليوم السابع"، أنها قامت بعرض أعمال يدوية من أعمالها وأعمال شارك بها عدد كبير من الأطفال منها رسومات من تنفيذهم وإكسسوارات باستخدام خامات طبيعية ونحاس.

شهد معرض تراثنا إقبال عدد من غير المصريين والسياح لمشاهدة الأعمال والمنتجات المعروضة، وخاصة لرغبتهم فى اقتناء الأعمال التى تعبر عن التراث المصرى الأصيل.

إذ تواجد عدد من الإسبان والإنجليزية داخل المعرض وأبدوا إعجابهم الشديد بأعمال الرسم على الحجارة والخشب والإكسسوارات اليدوية.

وحرص الزوار الأجانب على شراء المنتجات اليدوية والتراثية، فى ظل سعر تنافسى مناسب لهذه المنتجات، الأمر الذى يخلق حالة من الرواج لها، لدى زبون المعرض سواء كان مصريا أو أجنبيا.