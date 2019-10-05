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طرق دبى تطلق مبادرات ذكية خلال مشاركتها فى "جيتكس 2019"

السبت، 05 أكتوبر 2019 02:00 م
طرق دبى تطلق مبادرات ذكية خلال مشاركتها فى "جيتكس 2019" طرق دبى تطلق مبادرات ذكية خلال مشاركتها فى "جيتكس 2019"
وكالات

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أعلنت هيئة الطرق والمواصلات فى دبى، عن إطلاق مبادرات وخدمات ذكية خلال مشاركتها في معرض جيتكس 2019 تشمل المرحلة التجريبية لمبادرة الإعلانات الرقمية على نوافذ مركبات الأجرة وبوابات التعرفة الذكية في محطات مترو دبي وبرنامج ربط العداد الذكي لمركبات الأجرة بهاتف المتعامل أثناء الرحلة وكذلك التطبيق الذكي لحجز مركبات الليموزين ونظام المسار الذكي لفحص السائقين وباقة متنوعة من الخدمات الذكية.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الإمارتية، قال مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات إن إطلاق المبادرات الجديدة والخدمات الذكية يأتي تنفيذاً لتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتحويل دبي إلى المدينة الأذكى عالمياً التي تقدم خدمات للجمهور عبر الهاتف المحمول على مدار الساعة وعلى مدار الأسبوع والعام وتوظيف التقنيات والبرمجيات الذكية في تسهيل عملية التنقل في دبي وتعزيز التكامل بين وسائل النقل الجماعي وتحقيق السعادة للسكان.

وأكد الطاير أن الهيئة تولي موضوع التحول نحو الخدمات الذكية والمبتكرة عناية خاصة وذلك انطلاقاً من القناعة بأن التنقل الذكي يعد العمود الفقري وأحد أهم أعمدة التطور التقني ونعمل على جعل دبي أفضل مدينة ذكية في أنظمة الطرق والمواصلات على مستوى العالم من خلال التركيز على تطوير أنظمة النقل الجماعي والتوسع في تطبيق التقنيات الحديثة لرفع كفاءة أنظمة المرور والنقل الجماعي وتحقيق التكامل الفيزيائي والمعلوماتي بين وسائل النقل وجعل الخدمات الإلكترونية والذكية هي الأساس في تقديم الخدمة للمتعاملين والتركيز على أساليب التنمية الذكية التي تقلل الحاجة إلى استخدام المركبات في التنقل اليومي.


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