ضبط 1500 كجم أسماك مملحة بدون بيانات بالاسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

أعلنت مديرية التموين بالإسكندرية عن ضبط 1500 كيلو جرام أسماك مملحة بدون بيانات، و ذلك بناء على تعليمات محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية، بتشديد الرقابة و ضبط للأسواق و خصوصا أسواق الأسماك.

وشنت إدارة تموين وسط برئاسة طه زيتون مدير الإدارة و تحت إشراف جابر السيد رئيس الرقابة بالاشتراك مع مباحث التموين و الطب البيطرى و بإشراف من سليمان الطيب مدير إدارة الرقابة بالمديرية حملات فى نطاق الإدارة.

و أشار بيان صادر اليوم إلى أن الحملات أسفرت عن تحرير محضر حيازه فسيح وسردين مملح كميه قدرها 1500 كيلو ( 1000 كجم سردين + 500 كجم بوري فسيخ ) بأحد أشهر محلات الأسماك بمنطقة محرم بك لعدم وجود بيانات علي البراميل وتم التحفظ علي الكميات المضبوطة، كما تم تحرير محضر حيازه وعرض وبيع جمبري مجمد مستورد بدون بيانات بكمية 11 كجم و تحرير محضر حيازه وعرض وبيع جمبري مجمد مستورد بدون بيانات كميه قدرها 8 كجم.

وأكدت مديرية التموين بالاسكندرية، أنه تم أخذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات و تحريز الكميات المضبوطة للعرض على وكيل النائب العام.

يذكر أن محمد سعد الله وكيل وزارة التموين بالاسكندرية قد شدد على تكثيف حملات مراقبة محلات بيع الاسماك بكافة أنواعها ، و خاصة أسماك المملحة بعد إنتشار حالات التسمم من الفسيخ، و شدد على تكثيف الحملات الراقبية للتأكد من سلامة المعروضات بكافة الإدارات التموينية.