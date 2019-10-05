صور.. نائب محافظ البحر الأحمر تفتتح معرض مهرجان الداو الدولى للفنون بالغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

افتتحت الدكتورة يسرا عطية، نائب محافظ البحر الأحمر، مساء اليوم، معرض مهرجان الداو الدولى للفنون بالغردقة، والذى يُقام من اليوم وحتى 8 أكتوبر الحالى، كما افتتحت مركز دولى للفنون بالممشى السياحى بالغردقة، والذى يقدم أنشطة فنية وسياحة تشكيلية لزوار الغردقة.

وأشادت نائب محافظ البحر الأحمر، بالمعرض والأعمال التى أنجزها الفنانين المشاركين فى المهرجان الذى يضم فنانين من دول مختلفة منها العراق ومصر وهولندا والسعودية وبيلاروسيا والسودان، ويقام المعرض تحت رعاية محافظة البحر الأحمر، وأقام الفنانين المشاركين ورشة فنية للرسم على ألواح السيرف بورد القديمة، وتشكيلها، وورشة للفنون ضمت مجموعة من أمهر الفنانين.



نائب محافظ البحر الأحمر خلال الافتتاح



أعمال فنية



جانب من الحضور