صور.. معرض تراثنا ينقذ صناعة الكليم اليدوى بالنول المصرى

قال حسين حمام صانع الكليم اليدوي، بمعرض تراثنا، إنه أحب تلك الحرفة من مشاهدتها على الإنترنت وذهب لأحد المراكز لتعلم تلك الحرفة.

وأشار حسين، لـ"اليوم السابع" خلال مشاركته فى معرض تراثنا، إلى أن النول المصرى تاريخه يرجع إلى عصر الفراعنة، مشيرا إلى أن الخامات التى يستخدم منها الكليم جميعها طبيعية، وأن الكليم يأخذ منه وقت ما يقرب من الساعتين للتنفيذ.

وقال: "الحقيقة معرض تراثنا يعطى لنا الفرصة لعرض المنتجات، ويروج لنا بشكل جيد ، وجهاز المشروعات الصغيرة يساعدنا بشكل كبير".

يختتم معرض تراثنا فعالياته غدا الأحد، بعد أن استمر بالفترة من 2 إلى 6 أكتوبر الجارى، والذى نظمه جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وافتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى، وشارك فيه 500 عارض لكافة الحرف اليدوية.

ويضم معرض تراثنا العديد من الصناعات والحرف التراثية المختلفة منها الكليم اليدوى- التللى- مفروشات أخميم- إكسسوار حريمى- منتجات نحاسية- منتجات زجاجية- منتجات التطريز على القماش - تابلوهات- خيامية- صدف- وحدات إضاءة- سجاد يدوى- خزف- مفروشات- جلود- صوانى وتحف خشبية- منتجات سيناء- خوص.