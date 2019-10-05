صور.. أحد أبناء العريش يعرض مصنوعاته الجلدية داخل معرض "تراثنا"

قال عمرو سلطان أحد العارضين فى معرض تراثنا، إنه من أبناء العريش وجاء إلى المعرض لعرض منتجاته، موضحا أنه يصنع الحقائب والمحافظ المصنعة من الجلود الطبيعية إضافة إلى الإكسسوارات الحريمى والرجال. وأشار إلى أن المعرض وفر لهم فرصة جيدة لعرض المنتجات وأن الإقبال على المعرض جيد جدا ومتميز.

وأضاف سلطان لـ"اليوم السابع" أن مصر لديها قدرة على تصنيع الجلود وأن تصدر كميات كبيرة نظرا لجودة الجلود المصرية والتى يصنعها الغرب ويصدوها لنا مرة أخرى.

وشهد معرض تراثنا إقبال عدد من غير المصريين والسياح لمشاهدة الأعمال والمنتجات المعروضة، وخاصة لرغبتهم فى اقتناء الأعمال التى تعبر عن التراث المصرى الأصيل.

إذ تواجد عدد من الأسبان والإنجليزية داخل المعرض وأبدوا إعجابهم الشديد بأعمال الرسم على الحجارة والخشب والإكسسوارات اليدوية.

وحرص الزوار الأجانب على شراء المنتجات اليدوية والتراثية، فى ظل سعر تنافسى مناسب لهذه المنتجات، الأمر الذى يخلق حالة من الرواج لها، لدى زبون المعرض سواء كان مصريا أو أجنبيا.