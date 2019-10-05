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تناول بلح البحر ثلاث مرات اسبوعيا يعزز مستويات أوميجا 3

السبت، 05 أكتوبر 2019 06:00 م
تناول بلح البحر ثلاث مرات اسبوعيا يعزز مستويات أوميجا 3 بلح البحر
كتب بيتر إبراهيم

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كشفت دراسة علمية حديثة أن تناول بلح البحرثلاث مرات أسبوعيًا إلى يحقق فوائد صحية كبيرة - مثل تقليل خطرالإصابة بالسكتة القلبية - بفضل خصائص الحمض الدهني أوميجا 3.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وجد الباحثون من جامعة ستيرلنغ، أن إضافة المحارإلى الوجبات الغذائية على مدى فترة أسبوعين حسن بشكل ملحوظ من نسبة أوميجا 3 فى الجسم.

وخلال المشروع البحثي - الذي شارك فيه 15 مشاركًا وجد الباحثون طرق لتحسين تناول الأحماض الدهنية الأساسية بين عامة السكان، واكتشفوا أن بلح البحر يوفر مصدرًا أوميجا 3 قابلًا للتطبيق يمكن أن يكمل البدائل الموجودة، مثل الأسماك الزيتية.

وقال الدكتور "ستيفانو كاربوني" من معهد الاستزراع المائي بالجامعة: "على الرغم من أن حجم العينة صغير الحجم فقط، فمن خلال هذه الدراسة، أظهرنا لأول مرة أنه عندما يتم استهلاك بلح البحر كجزء من وجبات الغداء، فإن نسبة أوميجا 3 فى الجسم قد تحسنت بشكل كبير".

المعروف أن أوميجا 3 لها مجموعة من الفوائد الصحية، وعلى الرغم من أنه يوصى بأن يتناول الناس جزءًا واحدًا على الأقل من الأسماك الزيتية في الأسبوع، فإن أقل من 20% من السكان يحققون ذلك، وبالتالي الباقى لا يستهلكون المستويات المطلوبة من هذه الأحماض الدهنية الأساسية.

وأضاف الباحثون: "تشير الدلائل الحالية أيضًا إلى أن أوميجا 3 الموجودة في مخزون الأسماك العالمي غير كافية لتلبية الاحتياجات اليومية للسكان، لذلك من الضروري استكشاف مصادر غذائية بديلة."


بلح البحر

فوائد بلح البحر

الاوميجا 3

فوائد الاوميجا 3

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