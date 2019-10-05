ترامب يفتح جبهة جديدة فى معركة مساءلته ويشن هجوما على سيناتور جمهورى

واشنطن (رويترز)

فتح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم السبت، جبهة جديدة فى معركة مساءلته، من شأنها أن تهدد إدارته، وشن هجوما على عضو بارز فى الحزب الجمهورى انتقد مساعيه لدفع حكومات أجنبية للتحقيق مع منافسه الديمقراطى المحتمل.

وخلال الأيام القليلة الماضية شن الجمهورى ترامب هجوما على ديمقراطيين ووسائل إعلام على صلة بتحقيق مساءلته فى الكونجرس، لكنه كتب اليوم على تويتر أن السناتور الأمريكى ميت رومنى "شخص غبى يحاربنى منذ البداية".

وانتقد رومنى الرئيس الأمريكى يوم الجمعة لأنه طلب من الصين التحقيق مع نائب الرئيس السابق جو بايدن الذى يسعى للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطى فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة العام المقبل. وكان رومنى خسر الانتخابات فى عام 2012 أمام الرئيس الديمقراطى السابق باراك أوباما.