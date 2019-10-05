تحريات لكشف غموض العثور على جثة شاب بالوراق

كتب بهجت أبو ضيف

يجرى ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تحريات مكثفة، لكشف غموض العثور على جثة شاب ملقاة بأحد شوارع الوراق، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص، ملقاة بشارع فى الوراق.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة شاب، لا توجد به إصابات ظاهرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى تكثيف التحريات لكشف هوية المجنى عليه، التوصل للمتهم بارتكاب الجريمة. حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.