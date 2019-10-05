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اليوم السابع: قطار التأمين الصحى الشامل يصل محطة أسوان

السبت، 05 أكتوبر 2019 07:36 م
اليوم السابع: قطار التأمين الصحى الشامل يصل محطة أسوان

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تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الأحد، العديد من القضايا والملفات المهمة، على رأسها: عقد الندوات التثقيفية للمواطنين عن المنظومة.. قطار التأمين الصحى الشامل يصل محطة أسوان.. إقبال كبير من المواطنين على التسجيل وفتح ملفات للأسر بالإدارات الصحية.. والأهالى: يقضى على مشكلة نقص الأطباء وقلة الخدمات الصحية فى القرى النائية

 

 

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اليوم السابع بلس

التأمين الصحى الشامل

مشكلة نقص الأطباء

ذكرى انتصارات اكتوبر

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