اليوم السابع: قطار التأمين الصحى الشامل يصل محطة أسوان

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الأحد، العديد من القضايا والملفات المهمة، على رأسها: عقد الندوات التثقيفية للمواطنين عن المنظومة.. قطار التأمين الصحى الشامل يصل محطة أسوان.. إقبال كبير من المواطنين على التسجيل وفتح ملفات للأسر بالإدارات الصحية.. والأهالى: يقضى على مشكلة نقص الأطباء وقلة الخدمات الصحية فى القرى النائية

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