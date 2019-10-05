القوات المسلحة تنظم المعرض السنوى لذاكرة أكتوبر بالبانوراما

كتب زكى القاضى

فى إطار احتفالات القوات المسلحة بالذكرى السادسة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة، افتتحت هيئة البحوث العسكرية المعرض السنوى الثانى عشر للثقافات العسكرية "ذاكرة أكتوبر2019"، والذى يستمر حتى العاشر من أكتوبر الجارى ببانوراما حرب أكتوبر.

ويضم المعرض جناحاً للكتب والمعارف والموسوعات والإصدارات الثقافية والمخطوطات والفنون التشكيلية التى تناولت حرب أكتوبر، بمشاركة وزارات التربية والتعليم والتعليم العالى والعديد من الهيئات والمؤسسات الإعلامية والصحفية ودور النشر المصرية والعربية.

كما يشمل جناحاً للأنشطة الفنية يضم عدداً من اللوحات الزيتية والصور الفوتوغرافية والماكيتات التي تجسد ملاحم وبطولات حرب أكتوبر وتلاحم الجيش بالشعب لطلبة الجامعات والمدارس المصرية وقيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى وإدارة المتاحف العسكرية وجمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، بالإضافة إلى جناح لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية يتيح البيع المباشر للمواطنين لكافة منتجات الجهاز بأسعار مخفضة.

كما يضم المعرض ساحات عرض مكشوفة للأسلحة والمعدات التى شاركت فى حرب أكتوبر، بما فيها بعض الأسلحة التى استخدامها العدو خلال حرب أكتوبر، فضلاً عن نماذج لأسلحة ومعدات الإدارات التخصصية والأفرع الرئيسية بالقوات المسلحة.

ويشتمل المعرض أيضاً على عروض فنية للموسيقات العسكرية، وعروض فنية ومسرحية وندوات شعرية غنائية والعديد من المسابقات الفنية (كورال- شعر- قصة- رسم) بمشاركة الهيئة العامة لقصور الثقافة والفرق الفنية للجامعات، بالاضافة الى عرض الصوت والضوء الذي يحكي قصة العبور واستعادة سيناء، باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية بمشاركة الشركة العربية العالمية للبصريات.

وتفتح البانوراما أبوابها لإستقبال زوار المعرض حتي العاشر من أكتوبر على فترتين الصباحية من العاشرة صباحا وحتى الثالثة عصرا، والفترة المسائية من السادسة حتى التاسعة مساء، وذلك حرصا من القوات المسلحة على إثراء الفكر الثقافى للجماهير وتعريفهم بأمجاد وبطولات العسكرية المصرية على مر العصور.

حضر الافتتاح اللواء أركان حرب ناصر محمد عاصى مساعد وزير الدفاع وعدد من قادة وضباط القوات المسلحة وعدد من رؤساء الجامعات والمؤسسات الصحفية والثقافية.