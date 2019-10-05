السيسي: الدولة بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية حقوق مصر المائية فى مياه النيل

السيسي: الدولة بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية حقوق مصر المائية فى مياه النيلالسبت، 05 أكتوبر 2019 08:25 م
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بواسطة:
د/احمد
لاتهاون ولاتفريط في نقطة ماءمن النيل
نحن جميعاً معك وثقتنا فى فخامتكم كبيرة