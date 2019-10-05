السيسي: الدولة بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية حقوق مصر المائية فى مياه النيل

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أنه تابع عن كثب نتائج الاجتماع الثلاثى لوزراء الرى فى مصر والسودان وأثيوبيا لمناقشة ملف سدالنهضة الأثيوبى، والذى لم ينتج عنه أى تطور إيجابى.





وأكد الرئيس علي صفحته الرسمية بفيس بوك، أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية فى مياه النيل، ومستمرة فى اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي، وفى إطار محددات القانون الدولى لحماية هذه الحقوق، وسيظل النيل الخالد يجرى بقوة، رابطاً الجنوب بالشمال برباط التاريخ والجغرافيا