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السيسي: الدولة بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية حقوق مصر المائية فى مياه النيل

السبت، 05 أكتوبر 2019 08:25 م
السيسي: الدولة بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية حقوق مصر المائية فى مياه النيل الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أنه تابع  عن كثب نتائج الاجتماع الثلاثى لوزراء الرى فى مصر والسودان وأثيوبيا لمناقشة ملف سدالنهضة الأثيوبى، والذى لم ينتج عنه أى تطور إيجابى.
 
73370-السيسى
 
 
وأكد الرئيس علي صفحته الرسمية بفيس بوك،  أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية فى مياه النيل، ومستمرة فى اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي، وفى إطار محددات القانون الدولى لحماية هذه الحقوق، وسيظل النيل الخالد يجرى بقوة، رابطاً الجنوب بالشمال برباط التاريخ والجغرافيا
 
 
 
 

 


الرئيس السيسى

مصر

مياه

النيل

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

د/احمد

لاتهاون ولاتفريط في نقطة ماءمن النيل

نحن جميعاً معك وثقتنا فى فخامتكم كبيرة 

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