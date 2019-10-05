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الرئيس الأوكرانى: بيلاروسيا أهم شريك تجارى لبلادنا

السبت، 05 أكتوبر 2019 08:50 م
الرئيس الأوكرانى: بيلاروسيا أهم شريك تجارى لبلادنا فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأوكرانى
كييف أ ش أ

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أكد الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، أن بيلاروسيا تعد أهم شريك تجارى بالنسبة لبلاده، لافتا إلى أنها محل ثقة لمساعدة كييف فى تحقيق السلام داخل البلاد.

وقال زيلينسكى - خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره البيلاروسى أوليكساندر لوكاشينكو، فى إطار منتدى الأقاليم بين البلدين - إن حجم التبادل التجارى بين البلدين تجاوز 5 مليارات دولار خلال العام الماضي.

وأوضح - وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية - أنه يتفق مع لوكاشينكو على ضرورة زيادة التبادل التجارى حتى 6 أو 8 مليارات دولار، مؤكداً أن هذا الهدف موضوع أمام اللجنة الحكومية المشتركة لشؤون التعاون التجارى الاقتصادى بين أوكرانيا وبيلاروسيا.

وأضاف الرئيس الأوكرانى أن بيلاروسيا تظل شريكا موثوقا به بالنسبة لأوكرانيا يساعدها على تحقيق السلام، قائلا إن "الأراضى الواقعة داخل حدودنا المعترف بها دولياً، بما فى ذلك القرم والدونباس، كانت وستظل أرضاً تابعة لأوكرانيا".

 

 


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أخبار أوكرانيا

بيلاروسيا

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